"Краснодар" в Лиге чемпионов УЕФА снова проиграл "Севилье"

Во вторник "Краснодар" в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА дома проиграл испанской "Севилье" - 1:2 (0:1). Пропустив в самом начале мяч в свои ворота, "быки" во втором тайме действовали смело, и Вильена сумел равнять счет. Но на 95-й минуте испанцы забили второй мяч. Этот результат не позволит кубанской команде бороться за выход в плей-офф главного клубного турнира Старого Света. Вместе с французским "Ренном" россияне поспорят за путевку в Лигу Европы.

Нынешней осенью на групповом этапе еврокубков ("Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" - в Лиге чемпионов, а ЦСКА - в Лиге Европы) сезона 2020/20121 российские клубы провели уже 12 поединков. Их печальная статистика хороша известна: ни одной победы, пять ничьих и семь поражений. Причем последняя виктория на международной арене принадлежит как раз кубанцам: 30 сентября еще в квалификации ЛЧ они обыграли греческий ПАОК (2:1).

И вот сегодня именно "быки" в 13-и поединке наших команд могли прервать эту затянувшуюся - еще учитывая и шесть подряд матчей без побед сборной России - черную полосу.

И хотя соперник для этого представлялся не слишком подходящим ("Севилья" является действующим победителем Лиги Европы), но ведь когда-то эта серия должна завершиться? Да и первое противостояние этих команд, когда четвертого октября в Испании "быки" вели с преимуществом в два мяча, играли целый тайм в большинстве, но в итоге обидно уступили со счетом 2:3, не могло не настраивать футболистов "Краснодара" на взятие реванша.

К тому же наконец-то практически опустел наполненный в тот момент под завязку лазарет кубанцев, и наставник хозяев Мурад Мусаев смог выставить уже довольно близкий к оптимальному состав. По сравнению с поединком на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" на поле родного "Колизея" появились четыре новых футболиста: голкипер Городов (основной вратарь Сафонов заболел коронавирусом), Смольников, Классон и Кабелла.

Главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги на предматчевой пресс-конференции посетовал на проблемы с составом. Тем не менее, в старте вышли всего три новых игрока: крайний форвард Мунир, а также полузащитники Оскар и Фернандо.

...Весь сегодняшний день столицу Кубани нещадно поливал холодный осенний дождь. Но за пару часов до матча он прекратился, и уже ничего не могло помешать командам, как ожидается, выдать красочный лигочемпионский спектакль. Да еще и в присутствии почти 11 тысяч болельщиков, при которых, кстати, "Севилья" в этом сезоне еще ни разу не играла.

Увы, в дебюте последовало продолжение того, что происходило после перерыва в Испании. Газинский в центре поля совершил "обрез", Окампос промчался по правому флангу и навесил в штрафную. Здесь защитник хозяев Кайо по традиции неудачно вынес мяч головой прямо на Ракитича, который вонзил его метров с 20-ти в правый нижний угол Городова - 0:1, 4-я минута.

А вскоре для хозяев все могло сложиться вообще печально. На 11-й минуте центральный защитник "Севильи" в центре чужой штрафной легко обыграл того же Кайо, но пробил прямо в голкипера.

Буквально скованные напряжением "быки" немного пришли в себя лишь к середине тайма, когда у них хоть немного начал держаться мяч. Правда, до ударов по воротам дело пока не доходило. Зато чуть ли не любой ответный выпад гостей оказывался опасным. Так, Диего на 29-й минуте едва не перевел головой мяч в пустой дальний от Городова угол.

Хорошо еще, что итальянская бригада арбитров следом не стала сильно "придираться" (даже после консультации с VAR) и не назначила пенальти, когда мяч попал в штрафной хозяев попал в руку Берга.

Перед перерывом "Краснодар" все-таки сделал несколько подходов к штрафной соперника, однако серьезно озадачить оборону гостей совсем не получалось.

Но сразу после перерыва на поле вышли уже не "телята", как кубанцев нередко называли в СМИ и соцсетях после игры в Испании, а настоящие "быки".

Сначала Классон неуклюже пробил из неплохой позиции, а затем хозяева были обязаны сравнивать счет. Кабелла на лини штрафной обокрал зазевавшегося защитника гостей, обыграл голкипера Вацлика и, казалось, наверняка катнул мяч в пустой угол. Однако испанец Кунде непостижимым образом успел дотянуться до мяча, который попал в штангу. А на добивание Классон чуть-чуть не успел.

И все-таки вскоре "Краснодар" отыгрался. Вышедший на замену Вандерсон, получив передачу в центре штрафной от Олссона, сделал классную паузу, пробил под Вацликом, а от бедра находившегося на линии ворот Кунде мяч влетел в сетку - 1:1, 56-я минута.

Лопетеги молниеносно отреагировал на происходящее, сделав сразу четыре замены. После чего "Севилья" взвинтила скорости, приступив к созданию и своих острых моментов у ворот хозяев.

В свою очередь, Мусаев также ввел в сражение свежие силы (Вильену и Ари), и команды принялись поочередно устраивать - временами довольно большими силами и в то же время рискованные - набеги на оборону оппонента.

Постепенно "Севилья" полностью захватила инициативу, воспользовавшись еще и тем, что игроки "быков" Газинский и Кайо зачем-то устроили на поле длительную словесную перепалку. И все-таки "Краснодар" не выстоял. На пятой добавленной минуте Мунир забил решающий мяч - 1:2.