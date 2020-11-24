"Краснодар" в Лиге чемпионов УЕФА сыграет с "Севильей

В четверг вечером "Краснодар" в поединке четвертого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов встретится на своем поле с испанской "Севильей". Для "быков", которые занимают третье место в группе Е, только победа оставляет шансы для продолжения борьбы за выход в плей-офф главного клубного турнира Старого Света. Матч на арене "Краснодар" начнется в 20.55.

Напомним, четвертого октября в гостях кубанцы не только в первой половине повели со счетом 2:0, но еще и после удаления Хесуса Наваса остались в большинстве. Однако "Краснодар" после перерыва решил действовать на удержание счета, но в итоге вообще уступил в драматичной концовке - 2:3.

Сразу после той игры Магомед-Шапи Сулейманов, забивший, кстати, первый мяч (он еще и был признан самым УЕФА красивым в этом туре ЛЧ), очень резко высказался о действиях своей команды:

- Сейчас полное опустошение, - признался полузащитник молодежной сборной России. - Мы вели 2:0, в конце тайма у соперника красная карточка - считаю, мы должны были выходить и контролировать мяч. Не знаю, как так вышло. Видимо, у соперника было больше желания, хотя мы бились. Необъяснимые вещи, мы друг другу все высказали. Считаю, должны были брать этот матч… Я не знаю, с чем это связано. Может, команда подустала, про себя не могу сказать - у меня были силы. У меня вопросы к команде, я это высказал.

Эти откровенные слова молодого футболиста, сказанные еще и на фоне провального в последнее время выступления "Краснодара", вызвали бурное обсуждение в СМИ и соцсетях. И хотя в самом клубе их никак не прокомментировали, место в основном составе воспитанник местной Академии не потерял…

А накануне на предматчевой пресс-конференции Магомеда-Шапи, естественно, спросили об этом эпизоде.

- Конфликта в команде не было, - ответил он. - Состоялся просто разговор, который, я считаю, нужен был. Мы поговорили между собой. Если мы хотим расти, то не всегда приходится говорить добрыми словами. Так бывает, это команда, мы это уже все забыли. Сейчас новые эмоции, новая игра. Тот матч уже забыли.

Более того, по словам Сулейманова, атмосфера хорошая, "лидеры выздоровели и сейчас у нас боевой состав. Это хорошо для тренера и для нас это усиление. Считаю, что эту игру мы проведем еще сильнее, чем в Испании".

Действительно, поединок в Севилье пришелся, пожалуй, на самый тяжелый для коллектива период, когда из-за травм и коронавируса "быки" лишились сразу десяти (!) основных футболистов. Но теперь большинство из них смогут выйти на поле (кроме голкипера первой сборной Матвея и Сафонова и, скорее всего, бразильского хавбека Вандерсона), и среди совсем уже приунывших болельщиков южан появился наконец-то оптимизм. А тут еще и подоспела долгожданная победа (после пяти подряд поражений в РПЛ и Лиге чемпионов) в минувшую субботу над "Тамбовом" - 1:0.

Изменение настроения чувствовалось и на пресс-конференции главного тренера южан Мурада Мусаева. Наставник "быков" выглядел куда более уверенным в себе человеком, чем, например, после поражения от "Зенита", когда он на вопрос о возможной отставке ответил такими словами: "Если для команды нужно уйти, я уйду. Все так драматизируют, что у меня чувство, как будто я ограбил детский дом, кого-то убил…"

- "Севилья" - большая команда, действующий победитель Лиги Европы, - отметил Мусаев. - За последние годы она многое выиграла в Европе. Для нашего города это большое событие. Сделаем все, чтобы добиться максимального результата. В Испании мы провели хороший первый тайм. Во втором должны были поднять заднюю линию выше, играть агрессивнее и стараться забить третий мяч. Но пропустили второй гол, который стал несчастным случаем… Попытаемся не допустить ошибок, которые сделали в прошлом матче.

Хотя турнирная ситуация в группе Е (английский "Челси" и "Севилья" имеют по семь очков, а "Краснодар" с французским "Ренном" - под одному) на сегодняшний день вряд ли предполагает возникновение каких-то интриг в борьбе за два первых места, тем не менее всякое в Лиге чемпионов уже случалось. Наверное, поэтому гости к вояжу в столицу Кубани отнеслись предельно серьезно: "Севилья" прилетела уже в ночь на воскресенье, вчера вечером провела тренировку на арене местного "Колизея".

А перед ее началом главный тренер Хулен Лопетеги заявил:

- Некоторые наши игроки не смогут сыграть, но мы доверяем тем, кто есть. Я жду очень трудного матча. Это одна из лучших команд в России. Они заставили нас играть на максимуме в первой встрече. Многие игроки "Краснодара" сейчас восстановились, так что этот поединок будет труднее. Каждый матч Лиги чемпионов решающий, словно финал. Мы должны хорошо спланировать нашу стратегию, чтобы победить. "Севилья" пока на половине пути, поэтому должны не расслабляться.

…Любопытно, что город Краснодар имеет прямое отношение к скандальному зигзагу в тренерской карьере Лопетеги. Как известно, на чемпионате мира 2018 года сборная Испании базировалась именно в столице Кубани, в расположенной рядом со стадионом футбольной академии "быков". И вот буквально перед стартом мундиаля стало известно, что главный на тот момент тренер испанцев Хулен Лопетеги подписал контракт с мадридским реалом. Разразился громкий скандал, и буквально за день до начала турнира он был уволен со своего поста.

Корреспондент "РГ" поинтересовался у наставника: "Как вы отреагировали на то, что снова придется ехать в город, с которым связаны все эти неприятные события двухлетней давности?".

- Когда я узнал, что снова окажусь в Краснодаре, воспринял это с энтузиазмом. У меня только одно чувство - сильное желание играть здесь. После ситуации со сборной Испании на чемпионате мира - 2018 у меня, безусловно, остались не самые лучшие воспоминания об этом городе. Но завтра нашу команду ждет сложная игра с сильным соперником и, уверен, мои ребята приложат максимум усилий для победы.

Во время матча на арене "Краснодар" могут присутствовать около 11 тысяч зрителей (в соответствии с требованием Роспотребнадзора посещаемость ограничена 30 процентами от общей вместимости стадиона).

На поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов 2020/21 между "Краснодаром" и "Севильей" будет работать итальянская бригада арбитров. Главным судьей назначен Марко Гуида (арбитр ФИФА с 2014 года). Интересно, что именно он 13 августа 2019-го обслуживал, пожалуй, лучший матч в истории "Краснодара", когда в квалификационном матче Лиги чемпионов "быки" победили на выезде португальский "Порту" - 3:2.

Помогать Марко Гуиде на бровке будут Чиро Карбоне и Джорджо Перетти. Резервным арбитром назначен Фабио Мареска. Видеопомощник рефери - Марко ди Белло, его ассистент - Маурицио Мариани.

Кстати

Также 24 ноября в Лиге чемпионов пройдут следующие матчи: "Лацио" - "Зенит", "Ренн" - "Челси", "Динамо" (Киев) - "Барселона", "Ювентус" - "Ференцварош", ПСЖ - "Лейпциг", "МЮ" - "Истанбул Башакшехир".