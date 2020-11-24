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24.11.2020 18:09
Рубрика: Легковые авто

Subaru рассказала о новинках для России

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Subaru. Фото: Пресс-служба Subaru.
Фото: Пресс-служба Subaru.

Компания Subaru рассказала о том, какие новинки привезет в Россию 2021 году.

"Весной 2021 года мы ждем рестайлинговый Subaru XV, а в июле должен приехать Subaru Outback в новом кузове", - рассказали "Российской газете" в пресс-службе японской марки.

Фото: BlockClubChicago
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Напомним, новый Subaru Outback был представлен в апреле 2019 года. Шестое поколение универсала создано на модульной платформе Subaru Global Platform (SGP), которую уже примерил Forester. При этом внешне Outback практически не изменился.

Колесная база (2745 мм) прежняя, ширина (1855 мм) и высота (1680 мм) увеличены на 5-15 мм. Только в длину универсал прибавил заметные 40 мм (до 4860 мм).

У автомобиля появился турбированный двигатель объемом 2,4 литра мощностью 264 л.с. - он заменил 260-сильную "шестерку". Также доступен 184-сильный "атмосферник" объемом 2,5 литра. Оба мотора агрегатируются с бесступенчатым вариатором с режимом имитации МКП. Во всех версиях универсал оснащен системой полного привода.

В салоне вертикальный экран мультимедиа с диагональю 11,6 дюйма. Приборы только аналоговые. Клиренс Outback составил 220 мм, у автомобиля полный привод, внедорожный режим с системой спуска с горы, адаптивный круиз с удержанием в полосе, определяющую усталость водителя камеру, система автоматического торможения, проекционный дисплей и камеры кругового обзора.

По итогам десяти месяцев 2020 года российские дилеры Subaru реализовали 4794 автомобиля, что на 19% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Отметим, что в июле этого года стало известно, что седан Legacy прощается с Россией ограниченной серией Ultimate.

Фото: Пресс-служба Subaru.
#Subaru