Трамп разрешил своей администрации начать процесс передачи власти Байдену

Дональд Трамп рекомендовал главе Управления по общим вопросам администрации США (GSA) Эмили Мерфи, а также членам своей администрации "делать то, что необходимо" относительно первоначальных процедур, связанных с переходом полномочий к следующей администрации. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

"В интересах нашей страны я рекомендую Эмили Мерфи и ее команде делать то, что необходимо относительно первоначальных протоколов. И я сказал своей команде делать то же самое. Хочу поблагодарить главу GSA за преданность делу", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

При этом Трамп отказался признать свое поражение на выборах, отметив, что намерен продолжать судебные тяжбы и, что он верит в свою победу. Ранее он объявил, что имеющихся у него данных о фальсификациях на выборах достаточно, чтобы изменить результаты голосования в четырех штатах и, как следствие, в стране в целом. Адвокаты Трампа подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.

В соответствии с американским законодательством именно глава GSA выносит официальное заключение о том, кто является избранным президентом страны. Всеобщие выборы в США прошли третьего ноября, окончательные итоги все еще не объявлены. Напомним, главный пост в стране оспаривают действующий президент Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.