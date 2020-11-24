В Джорджии вновь пересчитают голоса избирателей

Власти Джорджии намерены начать новый пересчет голосов по запросу избирательного штаба действующего президента страны Дональда Трампа. Об этом заявил представитель аппарата секретаря штата Габриэль Стерлинг.

"Процедура начнется во вторник, 24 ноября и завершится к полуночи среды, 2 декабря", - приводит заявление Стерлинга ТАСС.

Победа в Джорджии дает кандидату 16 голосов выборщиков. В минувшую субботу штаб Трампа запросил проведения нового пересчета в данном штате. Представители республиканца полагают, что при голосовании имели место фальсификации, которые не были учтены при состоявшейся повторной обработке бюллетеней.

Напомним, всеобщие выборы в США состоялись третьего ноября, окончательные итоги еще не подведены. По оценкам американских СМИ лидирует кандидат от демократов. Напомним, главный пост в стране оспаривают бывший вице-президент Джо Байден и действующий лидер Дональд Трамп. Ранее он объявил, что "имеющихся у него данных о фальсификациях на выборах достаточно, чтобы изменить результаты голосования в четырех штатах и, как следствие, в стране в целом".