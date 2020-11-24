Новости

От туристов, въезжающих в США, потребуют внести залог в 15 тысяч долларов 05:30
Китай начал миссию по поиску образцов горных пород с Луны 05:23
В Джорджии вновь пересчитают голоса избирателей 04:09
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 59 миллионов 03:39
В Роспотребнадзоре назвали грозный симптом коронавируса 02:29
Китайская ракета "Чанчжэн-5" вывела лунный зонд на заданную орбиту 01:52
Москвичу присудили штраф в 400 тысяч рублей за байки о коронавирусе 01:27
СМИ: Жена актера Михаила Ефремова подает на развод 01:06
Минцифры запустило приложение для отслеживания контактов зараженных COVID-19 00:38
В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом 23.11.2020
Генерал МВД получил 8 лет колонии 23.11.2020
Путин наградил медиков и благотворителей 23.11.2020
Путин наградил Смехова и Шукшину 23.11.2020
Путин наградил ветерана за помощь семьям погибших от COVID-19 врачей 23.11.2020
Количество онлайн-сервисов "Одного окна" для экспорта увеличат до 28 23.11.2020
Нападающий "Спартака" Соболев прооперирован в Риме 23.11.2020
Джонсон объявил о завершении 2 декабря карантина в Англии 23.11.2020
Как подарок на Новый год. Geely назвала дату старта продаж Tugella 23.11.2020
Глава отдела МВД в Дагестане арестован по подозрению в подготовке теракта 23.11.2020
Представлена интерактивная карта российской гуманитарной помощи в мире 23.11.2020
Сарик Андреасян создаст свою киношколу 23.11.2020
Российский миротворец получил ранение при взрыве мины в Карабахе 23.11.2020
Путин посетит Саров 23.11.2020
В Волгограде осудили поджигателей губернаторского дома 23.11.2020
"Изувечен в драке": появились подробности инцидента с Прилучным 23.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
24.11.2020 04:09
Рубрика: В мире

В Джорджии вновь пересчитают голоса избирателей

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Власти Джорджии намерены начать новый пересчет голосов по запросу избирательного штаба действующего президента страны Дональда Трампа. Об этом заявил представитель аппарата секретаря штата Габриэль Стерлинг.

Минздрав США отказался работать с Байденом

"Процедура начнется во вторник, 24 ноября и завершится к полуночи среды, 2 декабря", - приводит заявление Стерлинга ТАСС.

Победа в Джорджии дает кандидату 16 голосов выборщиков. В минувшую субботу штаб Трампа запросил проведения нового пересчета в данном штате. Представители республиканца полагают, что при голосовании имели место фальсификации, которые не были учтены при состоявшейся повторной обработке бюллетеней.

Напомним, всеобщие выборы в США состоялись третьего ноября, окончательные итоги еще не подведены. По оценкам американских СМИ лидирует кандидат от демократов. Напомним, главный пост в стране оспаривают бывший вице-президент Джо Байден и действующий лидер Дональд Трамп. Ранее он объявил, что "имеющихся у него данных о фальсификациях на выборах достаточно, чтобы изменить результаты голосования в четырех штатах и, как следствие, в стране в целом".

В мире США Выборы президента США-2020

Главное сегодня

Мишустин распределил 80 млрд между 39 регионами
Правительство не планирует вводить новые ограничения из-за COVID-19
Путин подписал закон о повышении НДФЛ на доходы свыше 5 миллионов рублей
Российский миротворец получил ранение при взрыве мины в Карабахе
Попова назвала регионы с высоким распространением коронавируса
Евросоюз признал тяжелейший кризис из-за вето Венгрии и Польши
Названы самые дорогие для жизни города мира