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24.11.2020 14:11
Рубрика: Экономика

В ГД подтвердили перенос на апрель предустановки российского софта

Текст: Ирина Алпатова
Срок вступления в силу закона об обязательной предустановке российских приложений на смартфоны, планшеты, компьютеры и Smart TV перенесут на 1 апреля 2021 года, сообщил "РГ" председатель Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев. Такую поправку в внесут в Госдуму до конца недели.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Минцифре также подтвердили думскую инициативу: "Депутаты подготовили законопроект о переносе сроков предустановки на 1 апреля 2021 года, и мы рассчитываем, что в ближайшее время он будет принят", - сказали в министерстве.

Фото: Алексей Дружинин/ ТАСС
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По словам Жигарева, в отрасли ожидали, что перечень приложений и порядок их предустановки опубликуют в сентябре 2020 года. Тогда компании смогли бы перестроить бизнес-процессы и подготовиться к переходу на новые правила с 1 января 2021 года. Однако соответствующее постановление правительства было опубликовано только вчера.

Кроме того, до сих пор не согласована позиция по сумме штрафов для компаний, которые не смогут выполнить требование о предустановке, рассказал депутат. "Мы пока находимся в процессе согласования вопроса по штрафам. Все это вкупе требует переноса срока вступления закона в силу", - считает он. Он напомнил, что основная задача закона - создать условия для добросовестной конкуренции, а не создавать отрасли дополнительные барьеры.

Замглавы Минцифры Максим Паршин также напомнил, что с профильными ассоциациями, производителями техники, ритейлерами, разработчиками мобильных операционных систем и магазинов приложений неоднократно проводились встречи для обсуждения требований и порядка предустановки. "Нами была услышана общая озабоченность сроками, и в настоящий моменты мы прорабатываем варианты, которые позволят сбалансировать интересы всех участников", - заявил он.

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Закон об обязательной предустановке российских приложений на электронные устройства подписан президентом в конце прошлого года. Согласно постановлению правительства, опубликованному в понедельник, предустановка коснется смартфонов, планшетов, компьютеров и Smart TV. Минцифры сформирует перечень из 16 классов программ на основе рейтинга популярности (не менее 500 тысяч уникальных пользователей каждого приложения за год). Сбор заявок для участия в перечне стартовал вчера. В дальнейшем перечень будет обновляться ежегодно и утверждаться правительством.

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