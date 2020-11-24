Предустановку российского софта могут перенести на апрель 2021 года

Дедлайн по установке российского софта на электронные устройства могут перенести с 1 января на 1 апреля 2021 года. Такую поправку до конца недели планируется внести в Госдуму, сообщает РБК со ссылкой на председателя думского Комитета по экономической политике Сергея Жигарева.

Ранее в Госдуме предлагали перенести этот срок на 1 марта. Такие поправки к законам "О техническом регулировании" и "О защите прав потребителей" одобрил комитет ГД по экономической политике.

Вчера было опубликовано постановление Правительства, где прописаны правила и порядок предустановки с учетом того, что дедлайн на предустановку по-прежнему 1 января. В отрасли обращают внимание, что ей необходимо дополнительное время на настройку соответствующих бизнес-процессов.

"Мы ждали выхода постановления правительства, - сообщает Жигарева. Если бы его выпустили раньше, переносить сроки не пришлось бы, но сейчас ясно, что в оставшееся до 1 января время участники рынка не успеют подготовиться". По его словам, поправку о переносе сроков он внесет в Госдуму до конца недели.

Закон об обязательной предустановке российских приложений на электронные устройства подписан президентом в конце прошлого года. Срок его вступления в силу переносился с 1 июля 2020 года на 1 января 2021 года.