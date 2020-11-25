Черчесов выразил соболезнования родным и близким Марадоны

Смерть Диего Марадоны вызвала отклики в разных точках планеты. Не остался в стороне и главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который в своей карьере футболиста успел поиграть против легендарного аргентинца.

"С тяжелым сердцем прочитал новость о том, что ушел из жизни великий футболист современности Диего Марадона. Мне посчастливилось встретиться с ним как на зеленом поле, когда "Спартак" соперничал с "Наполи", так и на различных турнирах и мероприятиях. В частности, на Кубке конфедераций и чемпионате мира в России. Когда меня просили охарактеризовать его как игрока, то на ум приходило только одно слово - "гениальный", - приводит комментарий Черчесова Sport24.

Наставник сборной России добавил, что неповторимую игру Марадоны будут помнить всегда. Черчесов выразил от всего коллектива сборной РФ и от себя лично глубокие соболезнования близким "уникального во всех отношениях футболиста".

О смерти Диего Марадоны стало известно в среду. Он умер в результате остановки сердца. В Аргентине объявлен трехдневный траур, а все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы начнутся с минуты молчания в память о великом футболисте.