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25.11.2020 21:47
Рубрика: Спорт

Черчесов выразил соболезнования родным и близким Марадоны

Текст: Максим Домчев

Смерть Диего Марадоны вызвала отклики в разных точках планеты. Не остался в стороне и главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который в своей карьере футболиста успел поиграть против легендарного аргентинца.

Фото: Marco Cantile/LightRocket via Getty Images
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"С тяжелым сердцем прочитал новость о том, что ушел из жизни великий футболист современности Диего Марадона. Мне посчастливилось встретиться с ним как на зеленом поле, когда "Спартак" соперничал с "Наполи", так и на различных турнирах и мероприятиях. В частности, на Кубке конфедераций и чемпионате мира в России. Когда меня просили охарактеризовать его как игрока, то на ум приходило только одно слово - "гениальный", - приводит комментарий Черчесова Sport24.

Наставник сборной России добавил, что неповторимую игру Марадоны будут помнить всегда. Черчесов выразил от всего коллектива сборной РФ и от себя лично глубокие соболезнования близким "уникального во всех отношениях футболиста".

О смерти Диего Марадоны стало известно в среду. Он умер в результате остановки сердца. В Аргентине объявлен трехдневный траур, а все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы начнутся с минуты молчания в память о великом футболисте.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Диего Марадона

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