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25.11.2020 15:48
Рубрика: Спорт

Федун обвинил врачей сборной в недостаточном профессионализме

Текст: Максим Домчев
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун считает, что к операции Александра Соболева привели недостаточно профессиональная работа медицинского штаба сборной России по футболу.

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Во вторник главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что общался с Федуном по поводу ситуации с травмой нападающего, и тот не предъявлял никаких претензий врачам и тренерам сборной.

Однако сам Федун в среду выразил недовольство тем, что игроку после возвращения в клуб пришлось делать операцию. "Черчесов сказал, что они к нему будут бережно относиться, но мы видим, что Соболев прооперирован, ну что тут сделаешь. Скорее к врачам сборной претензии, которые повели себя недостаточно профессионально", - приводит слова Федуна РБК.

Владелец "красно-белых" добавил, что врачи сборной проигнорировали обращение не задействовать игрока из-за подозрения на повреждение мениска.

Соболев был прооперирован в понедельник в клинике в Риме.

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