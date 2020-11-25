Федун обвинил врачей сборной в недостаточном профессионализме

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун считает, что к операции Александра Соболева привели недостаточно профессиональная работа медицинского штаба сборной России по футболу.

Во вторник главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что общался с Федуном по поводу ситуации с травмой нападающего, и тот не предъявлял никаких претензий врачам и тренерам сборной.

Однако сам Федун в среду выразил недовольство тем, что игроку после возвращения в клуб пришлось делать операцию. "Черчесов сказал, что они к нему будут бережно относиться, но мы видим, что Соболев прооперирован, ну что тут сделаешь. Скорее к врачам сборной претензии, которые повели себя недостаточно профессионально", - приводит слова Федуна РБК.

Владелец "красно-белых" добавил, что врачи сборной проигнорировали обращение не задействовать игрока из-за подозрения на повреждение мениска.

Соболев был прооперирован в понедельник в клинике в Риме.