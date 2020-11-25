"Яндекс" выпустил свою самую дорогую умную колонку. Цена

Компания "Яндекс" представила новую модель умной колонки - "Яндекс.Станция Макс". Ее стоимость выше, чем у других аналогичных девайсов - она составляет 16990 рублей.

Сейчас колонка доступна по предварительному заказу. В подарок всем покупателям полагается подписка "Яндекс.Плюс Мульти" на полгода, а затем - еще полгода обычной "Яндекс.Плюс".

"Яндекс.Станция Макс" работает с голосовым ассистентом Алиса, оснащена семью динамиками мощностью 65 Вт с поддержкой Dolby Audio, поддерживает передачу видео 4K на подключенные телевизоры, может управлять умным домом. Кроме того, ее можно подключить к проводному интернету через порт Ethernet, а управление осуществляется не только голосом, но и через пульт.

Еще одно отличие новой колонки - экран, который может отображать время, выводить различные изображения.

В линейке умных колонок компании также есть базовая "Яндекс.Станция" и миниатюрная "Яндекс.Станция Мини".