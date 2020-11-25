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25.11.2020 03:47
Рубрика: Власть

На авиабазе Хмеймим открыт памятный знак Герою России Олегу Пешкову

На базе ВКС РФ в Хмеймиме открыт памятный знак Герою России - пилоту бомбардировщика Су-24М Олегу Пешкову, погибшему пять лет назад во время выполнения боевых задач в Сирии. Знак установлен на стоянке самолетов, напротив ангара, где стоял самолет Пешкова.
В Крыму начали съемки фильма о сбитом в Сирии летчике Олеге Пешкове

"Подполковник Пешков отдал делу служения Отечества самое дорогое, что есть у человека - свою жизнь", - цитирует РИА Новости выступление командующего войсками ВС РФ в Сирии Сергея Кузовлева. На российской базе уже увековечена память полковника Ряфагатя Хабибулина и погибших в Алеппо медсестер. Именами погибших в Сирии героев названы улицы в военном городке - есть и улица Пешкова.

"Подумали, что стоянке, с которой он уходил в свой последний полет, надо присвоить имя подполковника Пешкова и открыть памятный знак", - рассказал заместитель командующего ВС РФ в Сирии Андрей Палий. По его словам, теперь перед вылетами на задания летчики будут отдавать дань памяти Пешкову.

Напомним, с сентября 2015 года Олег Пешков участвовал в военной операции России в Сирии. Его самолет 24 ноября того же года был сбит турецким истребителем. Пилот и штурман катапультировались, но по ним открыли огонь с земли. Пешков погиб. СК возбудил уголовное дело по этому факту. Указом президента России от 25 ноября 2015 года Олег Пешков посмертно удостоен звания Героя РФ.

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