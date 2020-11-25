Начались переговоры о поставках "Спутника V" в Европу

При этом он подчеркнул, что EMA пока не получало заявок на регистрацию вакцины на европейском рынке.

"Европейское агентство по лекарственным препаратам не получало никаких запросов на разрешение для продажи такой вакцины от COVID-19. Но с агентством EMA связался разработчик, и сейчас они находятся на этапе первых обсуждений", - сообщил собеседник агентства.

Вчера в Европейском Бюро ВОЗ назвали российскую вакцину одним из перспективных кандидатных препаратов и допустили возможность ее использования на европейском рынке. При этом глава Европейского бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге подчеркнул, что "инициатива всегда исходит от разработчика вакцины", и в ВОЗ рассматривают возможности к применению всех кандидатных вакцин.

В Еврокомиссии отметили, что пока не располагают данными по российской вакцине. При этом после проведения соответствующих процедур ЕМА предоставит свои рекомендации, "которые будут размещены на сайте организации".

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в европейский регулятор и не исключает ее производства в Германии. Он пояснил, что соответствующая заявка была отправлена 22 октября.

Также в ноябре прошли переговоры главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова и министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, по итогам которых глава российского ведомства заявил, что РФ обсуждает производство в этой стране "Спутника V". В свою очередь Дмитриев заявлял, что в Венгрию направляется партия препарата для проведения клинических испытаний и последующей регистрации вакцины в стране.