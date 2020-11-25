Парламент Болгарии отклонил идею премьера об изменении конституции

Предложение премьер-министра Болгарии Бойко Борисова о внесении изменений в конституцию не нашло поддержки у парламента. Так, за созыв Великого Народного собрания - госоргана, в полномочия которого входит принятие поправок к главному закону страны, - проголосовало 111 из требуемых 160 депутатов.

Свою идею о "перезапуске политической системы" глава кабмина, являющийся фактическим руководителем республики, озвучил еще в середине августа. По мнению критиков действующей власти, указанный шаг был им предпринят исключительно для отвода внимания населения от массовых антиправительственных протестов. Эту цель, однако, достичь не получилось - демонстрации, сопровождаемые регулярными столкновениями с органами правопорядка, продолжаются уже более четырех месяцев и по сей день.

В Евросоюзе, членом которого Болгария является с 2007 года, на нестабильную ситуацию в республике реагируют крайне сдержанно. Брюссель фактически не оказывает никакого давления на прозападно ориентированного Борисова и подконтрольную ему правящую партию "Граждане за европейское развитие Болгарии".