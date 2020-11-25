Новости

Власти Токио сократят часы работы ресторанов из-за коронавируса 15:10
Путин отложил поездку в Саров из-за погоды 15:05
Мишустин создал две новые ТОР в Тверской и Ульяновской областях 15:03
Пранкеры Вован и Лексус разыграли премьер-министра Канады 14:59
В Кремле выразили сожаление в связи с враждебным отношением Польши 14:54
На Москву надвигается циклон "Таня" 14:49
Председателем Белорусского союза журналистов переизбран Андрей Кривошеев 14:46
В Болгарии начались массовые беспорядки из-за новых карантинных мер 14:38
У футболиста ЦСКА Алана Дзагоева подозревают коронавирус 14:37
Семь российских вузов объединились в арктический консорциум 14:36
В Австрии готовят закон об удаленной работе 14:23
Песков заявил о более активном графике командировок Путина 14:22
Матвиенко отметила объективную оценку выборов наблюдателями от СНГ 14:17
В России изменится ожидаемый период выплаты накопительной пенсии 13:57
Назван диагноз госпитализированного Александра Ширвиндта 13:54
Госдума одобрила заморозку накопительной части пенсии 13:54
В Калуге, Тамбове и Туле введены новые ограничения из-за COVID-19 13:52
Бейонсе стала лидером по номинациям на "Грэмми" 13:51
Мишустин определил квоту на иностранных работников, приезжающих по визе 13:48
На Урале на лаборатории подали в суд за опоздание с тестами на COVID-19 13:44
ЦБ допустил снижение доступности жилья в России 13:40
Вирусолог пояснил, защищает ли иммунитет к гриппу от COVID-19 13:36
Вопиющий ляп в новом "Мандалорце" породил волну мемов в Сети 13:35
В Испании разработали правила празднования новогодних торжеств 13:30
Вирусолог опроверг слухи о чипизации населения с помощью прививок 13:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Наташа Барбье: Дача - это не каторга, а радость и удовольствие
Наташа Барбье: Дача - это не каторга, а радость и удовольствие
25.11.2020 14:59
Рубрика: В мире

Пранкеры Вован и Лексус разыграли премьер-министра Канады

Текст: Юрий Когалов
Джастин Трюдо. Фото: REUTERS/Blair Gable Джастин Трюдо. Фото: REUTERS/Blair Gable
Джастин Трюдо. Фото: REUTERS/Blair Gable

Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус, разыграли премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Об этом они рассказали на канале YouTube, где выложили запись 10-минутного телефонного разговора.

Фото: EPA-EFE/LUKASZ GAGULSKI POLAND OUT
Как российским пранкерам удалось дозвониться до президента Польши

Пранкеры представились Гретой Тунберг. Вместо 17-летней шведской эко-активистки беседу вела специально нанятая девушка. Это разговор состоялся еще в январе, когда разразился кризис между Ираном и США после того, как Тегеран сбил самолет украинской авиакомпании, среди пассажиров которого были граждане Канады. Как отметили Вован и Лексус, "в этом звонке мы хотели донести месседж простого ребенка до взрослого мира". "Грета" обвинила взрослых в том, что они ведут себя как дети. А ведь они могут "создать мир, где будет место для всех".

Изображавшая Тунберг девушка заявила об угрозе растущего международного кризиса и Третьей мировой войны и предложила Трюдо покинуть ряды Североатлантического альянса. "Выходите из НАТО. Откажитесь от оружия. Собирайте цветы. Улыбайтесь природе", - заявила она. С ходу убедить канадского премьера не удалось. "Я тоже мечтаю о мире, где не нужны будут солдаты, но, к несчастью, мы пока не живем в таком мире", - ответил он.

Не удалось заманить Трюдо и в закрытое общество. "Я создам клуб для президентов и глав государств, которые поддерживают меня. Мировые правила должны измениться. Вы управляете большой страной, у вас есть влияние и власть. Вы можете повлиять на любого и вступить в наш клуб", - отметила поддельная Грета. Но премьер-министру Канады одного телефонного разговора для этого оказалось мало, впрочем, он обещал подумать над предложением поле того, как ему разъяснят все подробности. "Мы, наверное, можем согласиться с принципами. Но перед тем как я и моя страна туда вступят, я бы очень хотел, если это возможно, чтобы ты отправила мне подробное объяснение, что это из себя представляет. Я думаю, я положительно это рассмотрю", - ответил Трюдо.

Пранкеры Вован и Лексус поговорили с Макроном от имени Зеленского

Заходила речь и о принце Гарри и Меган Маркл, которые в начале года еще только собирались переехать в Канаду. Вован и Лексус попросили Трюдо позаботиться о них.

В разговоре пранкеры спросили у канадского премьера Трюдо, может ли он познакомить "Тунберг" с Теренсом и Филипом - персонажами мультфильма "Южный парк". На что тот ответил, что попросит своих помощников попытаться связаться с ними. "Это будет, наверное, самый простой способ сделать это. Потому что у меня нет их прямых контактов с собой сейчас, но мы попытаемся это сделать", - заявил политик. Видимо, в тот момент Трюдо понял, что его разыгрывают и завершил разговор.

В мире Северная и Центральная Америка Канада

Главное сегодня

В России изменится ожидаемый период выплаты накопительной пенсии
ЦБ увидел пространство для снижения ключевой ставки
МВД предложило сократить перечень грубых ошибок в экзамене на права
В Берлине автомобиль врезался в ограду ведомства канцлера ФРГ
Депутат не поддержал идею запретить продажу алкоголя 1-2 января
В Швеции вступили в силу жесткие коронавирусные ограничения
British Airways выставила на продажу изделия для пассажиров первого класса