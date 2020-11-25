Пранкеры Вован и Лексус разыграли премьер-министра Канады

Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус, разыграли премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Об этом они рассказали на канале YouTube, где выложили запись 10-минутного телефонного разговора.

Пранкеры представились Гретой Тунберг. Вместо 17-летней шведской эко-активистки беседу вела специально нанятая девушка. Это разговор состоялся еще в январе, когда разразился кризис между Ираном и США после того, как Тегеран сбил самолет украинской авиакомпании, среди пассажиров которого были граждане Канады. Как отметили Вован и Лексус, "в этом звонке мы хотели донести месседж простого ребенка до взрослого мира". "Грета" обвинила взрослых в том, что они ведут себя как дети. А ведь они могут "создать мир, где будет место для всех".

Изображавшая Тунберг девушка заявила об угрозе растущего международного кризиса и Третьей мировой войны и предложила Трюдо покинуть ряды Североатлантического альянса. "Выходите из НАТО. Откажитесь от оружия. Собирайте цветы. Улыбайтесь природе", - заявила она. С ходу убедить канадского премьера не удалось. "Я тоже мечтаю о мире, где не нужны будут солдаты, но, к несчастью, мы пока не живем в таком мире", - ответил он.

Не удалось заманить Трюдо и в закрытое общество. "Я создам клуб для президентов и глав государств, которые поддерживают меня. Мировые правила должны измениться. Вы управляете большой страной, у вас есть влияние и власть. Вы можете повлиять на любого и вступить в наш клуб", - отметила поддельная Грета. Но премьер-министру Канады одного телефонного разговора для этого оказалось мало, впрочем, он обещал подумать над предложением поле того, как ему разъяснят все подробности. "Мы, наверное, можем согласиться с принципами. Но перед тем как я и моя страна туда вступят, я бы очень хотел, если это возможно, чтобы ты отправила мне подробное объяснение, что это из себя представляет. Я думаю, я положительно это рассмотрю", - ответил Трюдо.

Заходила речь и о принце Гарри и Меган Маркл, которые в начале года еще только собирались переехать в Канаду. Вован и Лексус попросили Трюдо позаботиться о них.

В разговоре пранкеры спросили у канадского премьера Трюдо, может ли он познакомить "Тунберг" с Теренсом и Филипом - персонажами мультфильма "Южный парк". На что тот ответил, что попросит своих помощников попытаться связаться с ними. "Это будет, наверное, самый простой способ сделать это. Потому что у меня нет их прямых контактов с собой сейчас, но мы попытаемся это сделать", - заявил политик. Видимо, в тот момент Трюдо понял, что его разыгрывают и завершил разговор.