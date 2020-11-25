Во Владивостоке назвали новую дату открытия моста на остров Русский

Мост на остров Русский откроют для движения транспорта ориентировочно 27 ноября, сообщает пресс-служба правительства Приморья.

Ранее предполагалось, что движение, закрытое с субботы, восстановят в среду.

Вчера на мосту стали работать промышленные альпинисты, которые вручную чистят обледенелые ванты. Мост перекрыли именно из-за того, что куски льда падают прямо на проезжую часть и могут привести к авариям.

Как рассказали в межрегиональной дирекции по дорожному строительству в Дальневосточном регионе, обслуживающей мост, сейчас на сооружении работает более 10 человек

"Работа очень сложная и кропотливая, ведь промышленным альпинистам приходится работать на высоте более 120 метров - такова высота пилонов моста", - пояснили специалисты.

Так как лед продолжает падать, рабочие передвигаются по сооружению на машине с усиленной крышей. Дорожники подчеркивают, что очистка конструкции от наледи - процесс небыстрый, на него влияет и погода, например, в четверг ожидают похолодание.

Пока единственным способом добраться на Русский и обратно на материк остается паром, интервал его движения составляет два часа. Каждый день возле причала скапливаются очереди из десятков машин с людьми, которым нужно перебраться через разделяющий берега пролив Босфор Восточный.

По информации регионального минтранса, только во вторник туда и обратно перевезено 4579 человек и 288 единиц транспорта.

Напомним, что Русский мост закрыли в субботу, после того как на проезжую часть с вант стали падать куски льда. На острове находится Дальневосточный федеральный университет, многие студенты живут на материке, так что администрация вуза приняла решение приостановить занятия на несколько дней.

В прошлый четверг из-за ледяного дождя, снега и штормового ветра в Приморье произошло огромное количество коммунальных аварий, без электричества остались около 170 тысяч человек. Практически полностью был отключен от тепла Первомайский район Владивостока, где проживают свыше 155 тысяч человек. Введен региональный режим ЧС.