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25.11.2020 04:06
Рубрика: Происшествия

Во Владивостоке сняли видео очистки вант Русского моста альпинистами

Текст: Анна Бондаренко

Во Владивостоке с помощью дрона сняли работу промышленного альпиниста, который очищает от наледи ванты моста на остров Русский. Ролик появился на сайте RT.

Во Владивостоке полностью восстановили теплоснабжение

Высота конструкции составляет 324 метра, и альпинист находится практически на самом верху. Видно, как он простукивает ванты молотком, сбивая лед.

Видео активно обсуждают в местном сегменте социальных сетей. Как водится, комментарии самые разные. Кто-то выражает восхищение и благодарность, другие задаются вопросом, неужели в 21 веке до сих пор не созданы роботизированных устройств, которые взяли бы на себя подобную работу.

Мост на остров Русский, где находится Дальневосточный федеральный университет и расположены несколько населенных пунктов, закрыли в минувшую субботу из-за обледенения вант после прошедшего в городе ледяного дождя. Открыть мост обещали в понедельник, затем в среду, но сегодня в телеграм-канале правительства Приморья появилось сообщение, что движение по мосту закрыто до 26 ноября.

Работает паромная переправа, паромы ходят каждые два часа. Но желающих перебраться с острова в город и обратно намного больше, чем они могут вместить. Каждый день на причалах скапливаются очереди из десятков машин.

В прошлый четверг из-за ледяного дождя, снега и штормового ветра в Приморье произошло огромное количество коммунальных аварий, без электричества остались около 170 тысяч человек. Практически полностью был отключен от тепла Первомайский район Владивостока, где проживают свыше 155 тысяч человек. Вчера правительство края сообщило, что к теплу там подключены все дома. Электроснабжение до сих пор не восстановлено полностью.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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