Захватившему детей в Колпино предъявлено обвинение

Мужчине, который накануне удерживал в квартире одного из районов Петербурга шестерых детей, предъявлено обвинение. Как сообщает ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, в ближайшее время следственные органы будут ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

- В правоохранительные органы обратилась 34-летняя местная жительница с заявлением о том, что ее сожитель не пускает в квартиру, расположенную в одном из домов на Пролетарской улице, где находятся шесть детей, угрожая ей и им убийством, - напомнили в СК РФ.

После длительных переговоров детей удалось освободить, мужчина сдался полиции. Его и супругу увезли в отдел полиции для дачи показаний, а детей поместили для обследования в детскую больницу №22 для профилактического осмотра и оказания психологической помощи. Как сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, минимум двое из них нуждаются в лечении.

- По первичной оценке у детей обнаружены признаки ОРВИ, наличие температуры, у нескольких зафиксированы ссадины, - рассказали представители детского омбудсмена. - В отношении двух детей будет произведено дополнительное обследование и организован перевод в профильное медицинское учреждение. Остальные дети на отделении.

По факту незаконного лишения свободы (статья 127 УК РФ) было возбуждено уголовное дело. По имеющейся информации, зачинщик ЧП мог находиться на учете в психоневрологическом диспансере. Поэтому следователем назначен ряд экспертиз, "в том числе судебно-психиатрическая экспертиза с целью установления вменяемости обвиняемого", - уточнили в региональном управлении СК РФ.