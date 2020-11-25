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25.11.2020 10:05
Рубрика: Экономика

В Абхазии созрел рекордный урожай мандаринов к Новому году

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

С середины сентября из Абхазии в Россию ввезено почти семь тысяч тонн цитрусовых, а также более 800 тонн фейхоа и 500 тонн хурмы. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом "РГ" сообщила пресс-секретарь Службы по городу Сочи Краснодарской таможни Марина Жупанова.

Фото: iStock
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В среднем в сутки российско-абхазскую границу пересекает до ста грузовых машин с сельхозпродукцией из соседней страны, ввозится более 200 тонн цитрусовых. Из-за возросшей нагрузки таможенный пост МАПП Адлер работает в усиленном режиме.

Напомним, для физических лиц ограничение по ввозу в страны ЕАЭС товаров для личного пользования наземными и водными видами транспорта составляет сумму, эквивалентную 500 евро и (или) вес 25 килограммов. В случае превышения установленных значений потребуется заплатить пошлину в размере 30 процентов от стоимости товара, но не менее четырех евро за килограмм.

Кроме того, цитрусовые плоды, как и прочие свежие или сушеные фрукты, включены в перечень подкарантинной продукции, подлежащей карантинному фитосанитарному контролю. При ввозе такой продукции свыше пяти килограммов обязательно наличие фитосанитарного сертификата.

На российско-абхазской границе фиксируется большое количество нарушений, связанных с перемещением сельхозпродукции из Абхазии. В основном это несоблюдение запретов и ограничений, не предоставление разрешительных документов на перевозимую продукцию физлицами. Всего с начала мандаринового сезона этого года возбуждено примерно сто дел об административных правонарушениях, а также пресечен незаконный ввоз из соседней страны более пяти тысяч килограммов цитрусовых.

Как уже писала "РГ" в начале ноября, на российско-абхазской границе начался мандариновый сезон. А прошлый год в Абхазии выдался неурожайным.

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