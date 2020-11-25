В России стартовали продажи спортивного Subaru Forester

Во всех дилерских центрах Subaru в России стартовали продажи кроссовера Forester в новой комплектации Sport. От стандартной версии автомобиль отличается стильным внешним видом с яркими акцентами в экстерьере и интерьере, а также оснащением.

Внешне Subaru Forester в версии Sport можно отличить по оранжевым вставкам в рейлингах, порогах и бамперах. Решетка радиатора и ниши противотуманных фар имеют черную окантовку.

Отделка салона Forester Sport имеет водоотталкивающую пропитку и получила прострочку из оранжевой нити. Слегка изменился дизайн приборной панели, в багажнике появилась светодиодная подсветка.

Фото: Пресс-служба Subaru.

Главное техническое новшество - система Driver Monitoring System. В ее состав входит камера в центральной консоли, которая следит за состоянием водителя. Электроника умеет распознавать излишнюю усталость или сонливость у водителя и предупреждать его об этом.

Кроме того, система способна распознавать лица, запоминая до пяти разных автомобилистов. Для каждого из них она автоматически восстановит индивидуальные настройки сидений, зеркал, климат контроля и мультимедийной системы.

В России модель доступна с 2,5-литровым атмосферным двигателем на 185 л.с. Мотор работает в паре с вариатором.

Цена Subaru Forester Sport составит 2 999 900 рублей. За базовый кроссовер надо заплатить 2 319 000 рублей.

Ранее "РГ" рассказывала о том, какие новинки Subaru привезет в Россию в 2021 году.