Видео: У дома Марадоны собрались полиция и болельщики

В интернете появилась видеозапись, на которой видно, как у дома Диего Марадоны собрались полицейские и болельщики.

Чуть ранее стало известно о смерти легендарного аргентинца. Причиной стала остановка сердца, сообщило издание Clarin.

В начале ноября стало известно, что Марадону положили в больницу в городе Ла-Плата. Личный врач аргентинца Леопольдо Луке поспешил успокоить поклонников Диего Армандо, отметив, что госпитализация не была срочной и что сам Марадона захотел пройти медицинский осмотр, в ходе которого было выявлено наличие субдуральной гематомы. На следующий день экс-игрока "Наполи" перевезли в другой госпиталь, где ему была успешно проведена операция. В четверг, 12 ноября, Марадону выписали из больницы, но в конце месяца ему снова стало плохо.

В связи со смертью Марадоны президент Аргентины Альберто Фернандес объявил в стране трехдневный траур. В знак траура сегодняшние матчи Лиги чемпионов начнутся с минуты молчания.