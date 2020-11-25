Внешность новой Toyota Tundra рассекретили до премьеры

В Сети распространили шпионские снимки Toyota Tundra нового поколения. Это подтверждают публикации аккаунта Cars Secrets в Instagram.

На фото, сделанные на закрытой презентации для дилеров марки, можно рассмотреть фирменную решётку радиатора Toyota с горизонтальными противотуманными фарами, фары с Т-образными дневными ходовыми огнями и фонари в форме литеры С. Полноразмерный пикап Tundra сохранит брутальный внешний вид.

Известно, что автомобиль будет оснащаться двигателем V6. Что касается V8, то данный мотор должен исчезнуть из моторной гаммы Tundra. Не исключено, что пикап получит и гибридный вариант.

Машина разрабатывается на перспективной рамной платформе F1. По предварительный данным, новая Toyota Tundra увидит свет в декабре 2021 года.

Модель нынешнего поколения на автомобильном рынке России официально не продается. Зато в конце августа 2020 года в России стартовали продажи обновленных Hilux и Fortuner.