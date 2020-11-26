АвтоВАЗ повысил качество автомобилей на 35%

Компания АвтоВАЗ подвела итоги работ по улучшению качества автомобилей Lada и выпускаемых моделей Renault. Как сообщает корпоративное издание "Волжский автостроитель", показатели качества после трех месяцев эксплуатации улучшились на 25%, а после года - на 35%.

"В этом году кардинально изменена схема финальных испытаний автомобиля - все тесты перенесены в главный корпус, что привело к значительному снижению рисков вторичных повреждений, - цитирует газета Михаила Рябова, исполнительного вице-президента по производству и управлению цепочкой поставок. - В производстве В0 планируется запуск обновленных линий сборки шасси и дверей. Успешно внедряются новейшие инструменты качества: электронные системы вызова помощи, внесение информации о работе на линии с планшетных компьютеров, отображение данных в режиме реального времени".

Основным направлением по дальнейшему улучшению качества является внедрение системы "Right First Time", которая предполагает, что сотрудник на производственной линии выполняет свои операции с первого раза без ошибок, а если произошла непредвиденная ситуация, то она подвергается моментальному анализу для предотвращения повторения в будущем.

В компании отметили, что ведётся активная работа с поставщиками: как на этапе отбора контрагентов, так и в процессе производства, когда соблюдение параметрам качества деталей оценивает специальная служба.

Также АвтоВАЗ работает на предмет повышения качества обслуживания: "Сервис должен быть на одном качественном уровне во всех дилерских центрах. Клиент не должен искать лучший, а просто ехать в ближайший", - заявил Филипп Гаран-Буто, исполнительный вице-президент по качеству и удовлетворенности потребителей Groupe Renault. В этом году завершилась программа по обновлению более 300 дилерских центров Lada.

В ходе беседы с представителями компании выяснилась одна интересная подробность, о которой рассказал Ксавье Эжер, вице-президент по качеству и удовлетворенности потребителей АО "АвтоВАЗ": "В ближайших планах - запуск на наших автомобилях новой мультимедиа. В данный момент система находится на финальном этапе испытаний. К тестированию подключены разные команды специалистов в разных городах".

Другие подробности пока держатся в секрете.