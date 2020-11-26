Бюджетный кроссовер Hyundai впервые заметили на испытаниях

Накануне компания Hyundai анонсировала новый компактный кроссовер B-сегмента. Доступный SUV корейской марки под названием Bayon уже выехал на дорожные испытания.

Судя по шпионским снимкам, которые распространил портал Autoevolution, частично закамуфлированный прототип Bayon некоторыми решениями напоминает Hyundai Kona. К слову, светодиодные фонари автомобиля будут выполнены в форме бумеранга.

В салоне имеется фирменное рулевое колесо, цифровая комбинация приборов, большой тачскрин мультимедийной системы. На фотографиях также можно рассмотреть кнопки обогрева сидений, классический рычаг стояночного тормоза, центральный подлокотник и селектор механической коробки передач, альтернативу которой составит роботизированная трансмиссия DCT.

С кроссовером Bayon компания планирует удовлетворить запросы потребителей в Европе и расширить присутствие в сегменте SUV. Дебют модели запланирован на первое полугодие 2021 года.

Фото: www.autoevolution.com