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26.11.2020 14:38
Рубрика: Спорт

Дзюба рассказал о разговоре с Черчесовым

Текст: Максим Домчев
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал о телефонном разговоре с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым после того, как не получил вызов в команду.

Дзюба, которого исключили из состава из-за появления в интернете видео интимного содержания с его участием, отметил, что наставник национальной команды пожурил игрока.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"Созвонились со Станиславом Саламовичем, обсудили нашу ситуацию и последние игры сборной. Он меня вдобавок ко всему еще и пожурил по-отечески. Да и сам все понимаю. Что касается сборной, то, мне кажется, нужно больше сосредоточиться на футболе и подготовке к мартовским играм и главному ближайшему турниру - Евро. Тренер правильно сказал: у нас есть задача, будем ее решать. И сейчас всем нужно, наоборот, объединиться для решения этой задачи", - рассказал Дзюба RT.

По словам нападающего, у них с Черчесовым есть взаимное уважение, хотя в жизни были разные периоды.

Дзюба также поделился своим мнением о последнем матче сборной в Сербии.

"Сейчас непростой период, непростой сезон для всех, многих ребят не было в той же Сербии. Но есть время каждому подумать, исправить ситуацию. Вспомните, как мы готовились к ЧМ-2018 и что было потом", - сказал Дзюба.

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