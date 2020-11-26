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26.11.2020 10:03
Рубрика: Легковые авто

Новые автомобили в России в 2021 году могут подорожать на 10%

Текст: Валерий Карташов
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

В будущем году цены на новые легковые автомобили в России могут подняться в среднем на 10%.

Фото: РИА Новости
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Как сообщает "Автостат", на стоимость новых транспортных средств серьёзно влияет рост курса валют.

Эксперты отмечают, что с 2014 года средневзвешенный ценник новой машины на российском автомобильном рынке вырос на 66%. В 2020 году цены увеличились на 6,5%, что ниже по сравнению с курсом доллара, который вырос более чем на 10%.

"Это объясняется изменением структуры самого рынка. Он сместился в сторону продаж более доступных моделей", - считает директор "Автостата" Сергей Целиков.

По прогнозу агентства, в 2021 году продажи новых легковых автомобилей в нашей стране могут составить до 1,35 млн машин. Это на 5-6% меньше относительно 2020 года.

Ранее сегодня стало известно, что ставку утилизационного сбора на все виды автомобилей могут повысить в 2021 году на 25-30% из-за ослабления рубля.