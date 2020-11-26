Для очистки Русского моста привлекут дополнительные бригады альпинистов

Во Владивостоке в очередной раз перенесли открытие движения по мосту на остров Русский. Как сообщило сегодня правительство Приморья, оно закрыто до 30 ноября.

Ситуацию подробно обсудили на заседании оперативного штаба в четверг утром. Мост закрыли в субботу из-за обледенения вант, с которых теперь на проезжую часть падают куски льда. Это опасно для транспорта и может привести к авариям.

Накануне ванты стали чистить промышленные альпинисты. На заседании штаба прозвучало, что имеющихся сил недостаточно для оперативного решения проблемы - в городе просто нет профессиональных альпинистов, которые умеют работать на большой высоте с таким аномальным обледенением.

"Южная сторона освобождена ото льда. Осталось очистить 60 вантов, работы займут еще неделю", - отметил первый заместитель директора ДСД "Дальний Восток" Дмитрий Бабак.

По мнению губернатора Приморья Олега Кожемяко, необходимо привлечь дополнительные бригады специалистов из других дальневосточных регионов.

"Остров Русский - это часть города, здесь расположены важные социальные объекты, университет, медицинский центр. Поэтому сообщение по мосту нужно восстановить как можно быстрее", - сказал он.

Пока единственным способом добраться на Русский и обратно на материк остается паром, интервал его движения составляет два часа. Каждый день возле причала скапливаются очереди из десятков машин с людьми, которым нужно перебраться через разделяющий берега пролив Босфор Восточный.

На острове находится Дальневосточный федеральный университет, его администрация решила временно приостановить очные занятия.

В прошлый четверг из-за ледяного дождя, снега и штормового ветра в Приморье произошло огромное количество коммунальных аварий, без электричества остались около 170 тысяч человек. Практически полностью был отключен от тепла Первомайский район Владивостока, где проживают свыше 155 тысяч человек. Введен региональный режим ЧС. На данный момент без света в Приморье остаются более 15 тысяч человек.