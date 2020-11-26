Во Владивостоке произошла новая энергоавария

Новая авария на линии электропередачи произошла утром в четверг в Первомайском районе Владивостока, жители которого около недели жили без тепла, света и воды.

"Бригады устраняют повреждение на линии 110 кВ. Обрыв провода произошел не на восстановленном участке линии. Специалисты делают все возможное для оперативного восстановления электроснабжения потребителей. Свет в домах жителей появится в ближайшее время", - сообщили "РГ" в пресс-службе Дальневосточной распределительной сетевой компании.

В прошлый четверг из-за ледяного дождя, снега и штормового ветра в Приморье произошло огромное количество коммунальных аварий, без электричества остались около 170 тысяч человек. Практически полностью был отключен от тепла Первомайский район Владивостока, где проживают свыше 155 тысяч человек. Введен региональный режим ЧС. На данный момент без света в Приморье остаются более 15 тысяч человек.