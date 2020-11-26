Во Владивостоке произошла новая энергоавария

Новости

На западе Москвы открыли новую станцию контроля загрязнения воздуха 14:53
На побережье Флориды шторм вынес останки корабля XIX века 07:46
Уже в третьей префектуре Японии обнаружен птичий грипп 07:16
В Калифорнии заключенные обманом получили миллиард долларов 07:07
Из-за циклона "Нивар" на юге Индии объявлена эвакуация жителей 06:51
В Берлине объяснили суть ограничительных мер 06:20
Козельский полигон ядохимикатов может стать причиной ЧС на Камчатке 06:15
Назван опасный "ночной" симптом дефицита витамина D 05:52
ЕС угрожает выйти из переговоров по Brexit 05:44
Россия предложила ООН анализировать ущерб от односторонних санкций 05:11
В США умер экс-президент Всемирного банка Джеймс Вулфенсон 04:49
На Кубе из-за коронавируса отменили фестиваль сигар 04:39
МЧС России направило в Донбасс сотую партию гуманитарной помощи 04:25
Пушков ответил на слова немецкого министра о разговоре с РФ с "позиции силы" 04:07
В Роспотребнадзоре назвали самые частые симптомы COVID-19 у детей 04:01
В ООН призвали прекратить или минимизировать односторонние санкции 03:32
Стали известны последние слова Марадоны перед смертью 03:09
"Аталанта" с Миранчуком обыграла "Ливерпуль" в Лиге чемпионов 02:32
Трамп помиловал своего экс-советника по нацбезопасности Флинна 02:29
ВОЗ: За сутки в мире зарегистрировано более 527 тысяч новых случаев COVID-19 01:58
В Москве скончались 73 пациента с коронавирусом 01:19
Германия продлит коронавирусные ограничения до конца года 00:30
Трамп заявил о махинациях демократов на выборах и своей победе 00:27
Сын Марадоны попал в реанимацию 00:19
Нурмагомедов отреагировал на смерть Марадоны 25.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Наташа Барбье: Дача - это не каторга, а радость и удовольствие
Наташа Барбье: Дача - это не каторга, а радость и удовольствие
26.11.2020 06:34
Рубрика: Экономика

Во Владивостоке произошла новая энергоавария

Текст: Анна Бондаренко

Новая авария на линии электропередачи произошла утром в четверг в Первомайском районе Владивостока, жители которого около недели жили без тепла, света и воды.

Для очистки Русского моста привлекут дополнительные бригады альпинистов

"Бригады устраняют повреждение на линии 110 кВ. Обрыв провода произошел не на восстановленном участке линии. Специалисты делают все возможное для оперативного восстановления электроснабжения потребителей. Свет в домах жителей появится в ближайшее время", - сообщили "РГ" в пресс-службе Дальневосточной распределительной сетевой компании.

В прошлый четверг из-за ледяного дождя, снега и штормового ветра в Приморье произошло огромное количество коммунальных аварий, без электричества остались около 170 тысяч человек. Практически полностью был отключен от тепла Первомайский район Владивостока, где проживают свыше 155 тысяч человек. Введен региональный режим ЧС. На данный момент без света в Приморье остаются более 15 тысяч человек.

В регионах Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

Главное сегодня

Видео: В Казахстане прошло испытание новой ракеты ПРО России
ОП РФ просит кабмин оказать дополнительную поддержку социальным НКО
В Роспотребнадзоре назвали самые частые симптомы COVID-19 у детей
Пушков ответил на слова немецкого министра о разговоре с РФ с "позиции силы"
Месси и Роналду отреагировали на смерть Марадоны
В России могут изменить систему выплат накопительной части пенсии
Дачную амнистию могут продлить до 2026 года