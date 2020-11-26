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26.11.2020 12:39
Рубрика: Экономика

В Омске создали гражданскую версию армейской амфибии "Ковчег"

Текст: Наталья Граф (Омск)
Омский завод транспортного машиностроения сертифицировал гражданский транспортер-амфибию ПТС-ПС, созданный в рамках диверсификации производства.
Фото: Омсктрансмаш Фото: Омсктрансмаш
Фото: Омсктрансмаш

- Его основная задача - выполнение поисково-спасательных работ в зонах стихийных бедствий и техногенных катастроф, - сообщает "Омсктрансмаш". - В первую очередь он необходим при устранении последствий наводнений и пожаров.

Фото: Vitaly V. Kuzmin / www.vitalykuzmin.net
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Новая машина сконструирована на базе армейской амфибии ПТС-4. В настоящее время омские плавающие гусеничные транспортеры, находящиеся на вооружение Российской армии, считаются лучшими в своем классе. Они оснащены крупнокалиберными пулеметами и предназначены для переброски автомобильной техники, буксируемой артиллерии, а также боевых машин пехоты и БТР.

- Нашей главной задачей было сохранить все основные характеристики плавающего транспортера, но, в то же время, сделать его применение доступным для гражданских целей, - говорит генеральный конструктор завода Андрей Сабаев.

Гражданская версия транспортера, получившая имя "Ковчег", лишилась оружия, но приобрела мощный двигатель и и трансмиссию с более высоким ресурсом. Технические характеристики позволяют машине работать в зоне стихийных бедствий при полном отсутствии дорожной сети.

Гусеничное шасси для новой модели перешло по наследству от знаменитых танков Т-72 и Т-80. По суше транспортер способен развивать скорость не менее 55 км/ч. Амфибия также прекрасно плавает и может использоваться в зонах затопления. Запас хода позволяет ей плыть до 9 часов с грузом до 18 тонн. Многофункциональная машина незаменима при эвакуации людей, перевозке автомобилей, тягачей и других различных грузов.

Это уже не первый случай, когда омские промышленники находят новое применение для военной техники в рамках диверсификации производства. Недавно в Омске выпустили гражданскую версию бронированной ремонтно-эвакуационной машины на базе танка Т-80. Танк-тягач уже доставлен в аэропорт Шереметьево. Машина предназначена для проведения аварийно-спасательных работ, в том числе эвакуации поврежденных воздушных судов из зоны крушения, аварийного приземления, при выкате самолетов за пределы взлетно-посадочной полосы.

Несколько лет назад в регионе было запущено серийное производство специальных пожарных машин с использованием узлов и агрегатов танков Т-72 и Т-80. Роботизированный вездеход предназначен для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на арсеналах, складах и базах хранения взрывоопасных веществ, расчистки проходов к очагам пожаров, прокладки противопожарных полос при лесных пожарах.

В регионах Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

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