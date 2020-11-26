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26.11.2020 08:31
Рубрика: Общество

Маралий кодекс

На юге Тюменской области и Южном Урале стали разводить оленей
Текст: Анатолий Меньшиков
Российская газета - Спецвыпуск № 268(8322)
Тюмень вроде бы не имеет ни малейшего отношения к оленеводству, вместе с тем не так далеко от регионального центра сформирована самая крупная в Уральском округе и в своем роде единственная оленья ферма. А в горах Челябинской области должны появиться дикие северные олени.

На планете обитают десятки разновидностей этих парнокопытных животных, мы говорим только о четырех. Самое большое в мире стадо одомашненных северных оленей, как известно, выпасается на Ямале. Диких сородичей осталось мало. Правда, после запрета на отстрел поголовье в ЯНАО выросло заметно - с 4 тысяч до 18. В Югре они едва-едва не исчезли. Встретить их в глухих холодных уголках тюменской тайги - редчайшая удача, а вводить в регионе северного оленя в "аграрный оборот" бессмысленно - широты для него не те, кормовая база не та.

Фото: iStock
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Кого же содержат на ферме под названием "Престиж"? Маралов - ярких представителей семейства "олень благородный". Это хозяйство из Ялуторовского района экспериментов не чурается. Капитально взявшись за коневодство, здесь заодно решили "приручить" верблюдов. Сейчас их около десятка. Двугорбые на вольном выпасе, порой подходят к автотрассе, и тогда "начинается зоопарк": из машин выскакивают водители и пассажиры ради селфи, общения-угощения. Есть еще пятнистые олени. Их немного. А вот маралов уже около трехсот, снят первый "урожай" пантов, поголовье оленеводы мечтают усемерить, так что дело принимает серьезный оборот.

Ялуторовчан первооткрывателями не назовешь. В нынешнем столетии на Южном и Среднем Урале, в Тюменской области возникло несколько очагов мараловодства. Вот только не для аграрной специализации - животных завозили с Алтая главным образом для привлечения туристов и охотников. Характерно в этом отношении хозяйство "Медвежья радость" в Саткинском районе Челябинской области. Тут небольшое стадо обитает как бы в естественных условиях горной тайги, однако территория огорожена. Разбегутся постояльцы - не соберешь.

Под Тюменью "алтайских прыгунов" удерживают от побега ограждения высотой до 2,5 метра. Держат в нескольких загонах, разделив по возрасту. Полный пансион. В меню - сено, овес, соль, витамины, минералы. Ну а как прошла акклиматизация?

Фото: Сергей Черкашин/Пресс-служба губернатора ЯНАО
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- Животные здоровы, энергичны, дают приплод лучше, чем на исторической родине. В Западно-Сибирской низменнос­ти "горцам" комфортно, - заверяет главный зоотехник Ялуторовского района Анастасия Лобанова.

- А проблема-таки есть - дефицит маралов-быков, - замечает ветврач хозяйства Николай Еремин. - Спрос на них в России превышает предложение.

Если новое направление в тюменском животноводстве автор этих строк воспринял как естественное, то проект заселения северного оленя в высокогорные зоны Южного Урала поначалу показался странным. Это от невежества: не знал, что в местах, где вырос, тот когда-то водился.

- Не просто северного, а лесного его подвида, - уточняет заслуженный эколог РФ, эксперт госучреждения "Особо охраняемые природные территории Челябинской облас­ти" Александр Лагунов. - 2-3 века назад ареал обитания охватывал сотни километров. Человек изничтожил оленя. Последнего северного застрелили, насколько известно, в 1924 году на горе Юрма, она в черте национального парка Таганай. Еще раньше, в XIX веке, истреблен благородный олень. Пусть не в первозданном виде, но тундровая горная экосистема сохранилась, северному оленю, думаю, будет здесь - при опеке сотрудников парка - комфортно. Реинт­родукция, восстановление на этой земле исчезнувшего вида животных, - наш нравственный и научный долг.

Где лучше дать старт проекту, пока вопрос. Вероятнее всего, на Таганае. Не исключены и другие горные массивы в составе охраняемых территорий. Например, Зигальга или Большой Нургуш.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область

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