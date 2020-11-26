Сериал "Беспринципные" продлили еще на два сезона

Онлайн-платформа КиноПоиск HD объявила о продлении своего оригинального сериала "Беспринципные" на второй и третий сезоны. Напомним, что многосерийный фильм снят по сатирическим рассказам Александра Цыпкина. И объявление о продолжении сделали как раз сегодня, 26 ноября, в день финала первого сезона "Беспринципных".

Сценарная группа вместе с Александром Цыпкиным уже приступила к работе над новыми эпизодами. Первый сезон критиковали, но своей цели сериал полностью отвечал. Он представляет собой сборник незатейливых анекдотов про жителей Патриарших прудов. Смотрится легко, задумываться не заставляет. "Беспринципные", как сообщает "КиноПоиск", с самого начала оказались в топе просмотров платформы и весь ноябрь входили в топ-5 сериалов онлайн-кинотеатра: вместе со вторым сезоном "Метода", последним сезоном фантастической саги "Сверхъестественное", анимационным сериалом "Обратная сторона Земли" и британской драмой "Только для взрослых".

Одна из причин успеха сериала - созвездие актеров. Он снят с участием Павла Деревянко, Максима Виторгана, Ингеборги Дапкунайте, Оксаны Акиньшиной, Юрия Колокольникова, Николая Фоменко и других звезд.

"После старта съемок первого сезона я говорил, что бесконечно счастлив. Сейчас я также бесконечно счастлив и бесконечно озадачен... Это ж сколько нам с коллегами писать, сколько событий должно произойти с нашими героями. С одной стороны, они ждут, что в их жизни будет происходить что-то аналогичное, а с другой стороны, новое. Надеюсь, декорации не изменятся: к нам не прилетит метеорит, и Патрики останутся там, где они есть!" - говорит автор сценария "Беспринципных", писатель Александр Цыпкин.