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26.11.2020 00:19
Рубрика: Спорт

Сын Марадоны попал в реанимацию

Текст: Артур Нанян

Сын легендарного аргентинца Диего Марадоны - итальянский футболист Диего Синагра, попал в реанимацию. Об этом сообщил известный журналист Танкреди Палмьери в Twitter.

Фото: Etsuo Hara/Getty Images
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У сына Марадоны начались осложнения на фоне заражения коронавирусом. Синагра узнал о смерти отца, будучи на больничной койке от некого представителя СМИ, который пытался получить от него комментарий.

Ранее стало известно, что Диего Марадона ушел из жизни. Причиной смерти легендарного футболиста, чемпиона мира-1986 стал сердечный приступ. В начале ноября Диего Армандо был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг, но позже его выписали из больницы.

Свои соболезнования в связи со смертью Марадоны уже выразили Криштиану Роналду, Лионель Месси, бывший клуб аргентинца "Наполи", главный тренер сборной России Станислав Черчесов, а также многие другие звезды спорта.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Диего Марадона

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