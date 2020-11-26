Топливные насосы Denso "подкачали" 3,5 млн авто пяти марок

Denso - один из крупнейших поставщиков автомобильных комплектующих.

Месяц назад компания сообщила о том, что поставила около двух миллионов некачественных топливных насосов, которыми оснащаются автомобили Toyota, Ford, Subaru, Mitsubishi и Honda. Оказалось, что машин с дефектным насосом почти в два раза больше - 3,53 миллиона.

Примечательно, что Denso является дочерней компанией Toyota, и автомобили этой марки тоже комплектовались неисправными бензонасосами. Причём Toyota ранее сообщила о том, что отзыву подлежат 5,8 млн машин, 70 тысяч из которых проданы в России.

Описание причины отзыва из-за топливных насосов Denso совпадает с описанным дефектом, который может встречаться на Toyota: возможная деформация крыльчатки насоса низкого давления, что является потенциальным условием для её контакта с корпусом насоса и выходом последнего из строя.

Не исключено, что вслед за Toyota и Lexus об отзыве проданных машин в России объявят другие производители, на которые были установлены комплектующие Denso.