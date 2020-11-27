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27.11.2020 11:07
Рубрика: Российский автопром

"Калашников" запатентовал электробайк "Иж"

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Роспатент Фото: Роспатент
Фото: Роспатент

Концерн "Калашников" оформил охранные документы на две модели своих электромотоциклов - "Иж Пульсар" в полицейской модификации и "Иж Пульсар городской" в потребительском варианте. Патенты опубликованы в открытой базе Роспатента.

Фото: скриншот с youtube.com
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"Пульсар" производится мелкими партиями с 2018 года. Городская версия байка пока не является серийной - ее показали в статусе прототипа в июне 2019 года.

Несколько десятков "Пульсаров" уже используются в российской полиции и армии, но в свободную продажу они пока не поступают.

Двигатель у "Пульсара" китайский, марки Golden Motor HRM10KW, мощность - 15 кВт (20 л.с.). Мотор питает литиевая батарея емкостью от 38 до 160 А*ч (по выбору потребителя). Запас хода мотоцикла составляет от 50 до 250 км.

Концерн "Калашников" создан в 2013-м на базе научно-производственного объединения "Ижмаш". В состав "Ижмаша" также входил завод "Ижмото", который выпускал мотоциклы с 1929 по 2008 год. Мотозавод прекратил работу по объективной причине - из-за нулевого спроса. "Калашников" возродил производство мототехники в первую очередь под госзаказ.

Фото: Роспатент