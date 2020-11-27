Места концентрации ДТП предложили фиксировать по географическим координатам

В Ассоциации производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации "ОКО" выступили с предложением определять места концентрации ДТП по спутниковым координатам. Также они предлагают создать единую базу обо всех авариях, в том числе и тех, в которых пострадали только машины. Сейчас в статистику попадают только те ДТП, в которых пострадали люди.

Напомним, на недавнем заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения вице-премьер Марат Хуснуллин дал поручение МВД обеспечить достоверный анализ мест концентрации ДТП, результаты которого будут доступны всем жителям. При этом в поручении указано, что аварийно-опасный участок должен анализироваться с точностью до 50-100 метров.

Очагом аварийности в России считается участок дороги, улицы, не превышающий 1000 метров вне населенного пункта или 200 метров в населенном пункте, либо пересечение дорог, улиц, где в течение отчетного года произошло три и более ДТП одного вида или пять и более ДТП независимо от их вида, в результате которых погибли или были ранены люди. Чтобы устранить такие места, необходимо четко понимать, причины аварий.

Как утверждают в Ассоциации существующая методология позволяет указывать лишь километр, на котором произошло ДТП. Сейчас место ДТП фиксируется с привязкой к пикетажу - километровым столбам. Но такой точности недостаточно для выявления конкретных аварийно-опасных точек. Современные системы геолокации имеют точность в несколько метров. Очевидно, ГИБДД следует ввести в практику фиксацию спутниковых координат мест ДТП при их оформлении.

Впрочем, в Госавтоиснпекции утверждают, что уже давно любое ДТП регистрируется с привязкой к географическим координатам. Можно взять любую карточку учета ДТП и увидеть в ней именно такое обозначение места. Километровые столбы - это лишь один из ориентиров. Современная цифровизация вообще в скором времени приведет к тому, что километровый столб останется рудиментом доцифровой эпохи.

Причем с картой, на которой указаны все очаги аварийности, можно ознакомится на сайте Госавтоинспекции. Но на этой карте координат не указано. Их надо извлекать из карточки учета ДТП.

Для точного анализа причин аварийности требуется иметь данные не только о ДТП с пострадавшими и погибшими, но и об авариях в которых получили повреждения только автомобили. Ведь, по сути, от легкой аварии до тяжелой - один шаг. Там, где постоянно происходят столкновения без жертв, рано или поздно случится авария в которой кто-нибудь погибнет. Однако, при развитии Европротокола, то есть оформления аварий без ГИБДД, данные о таких авариях никуда не попадают. Они остаются у страховщиков. Однако, такие данные нужны не только ГИБДД, но и владельцам дорог. Ведь именно они по закону о безопасности дорожного движения должны до 1 июля 2021 года разработать планы мероприятия по сокращению очагов аварийности.

Необходима единая цифровая платформа, которая будет обеспечивать в реальном времени агрегацию, обработку и обмен данными о ДТП между всеми структурами, задействованными в сфере организации дорожного движения - ГИБДД, региональные транспортные власти, дорожно-проектные организации, считают в ассоциации. Открытый доступ к деперсонифицированным данным о таких ДТП мог бы существенно помочь созданию качественной аналитики по аварийно-опасным.