Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
27.11.2020 12:44
Рубрика: Дороги

Места концентрации ДТП предложили фиксировать по географическим координатам

Текст: Владимир Баршев
В Ассоциации производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации "ОКО" выступили с предложением определять места концентрации ДТП по спутниковым координатам. Также они предлагают создать единую базу обо всех авариях, в том числе и тех, в которых пострадали только машины. Сейчас в статистику попадают только те ДТП, в которых пострадали люди.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Напомним, на недавнем заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения вице-премьер Марат Хуснуллин дал поручение МВД обеспечить достоверный анализ мест концентрации ДТП, результаты которого будут доступны всем жителям. При этом в поручении указано, что аварийно-опасный участок должен анализироваться с точностью до 50-100 метров.

Фото: iStock
Оформить ДТП без ГИБДД в электронном виде теперь можно по всей стране

Очагом аварийности в России считается участок дороги, улицы, не превышающий 1000 метров вне населенного пункта или 200 метров в населенном пункте, либо пересечение дорог, улиц, где в течение отчетного года произошло три и более ДТП одного вида или пять и более ДТП независимо от их вида, в результате которых погибли или были ранены люди. Чтобы устранить такие места, необходимо четко понимать, причины аварий.

Как утверждают в Ассоциации существующая методология позволяет указывать лишь километр, на котором произошло ДТП. Сейчас место ДТП фиксируется с привязкой к пикетажу - километровым столбам. Но такой точности недостаточно для выявления конкретных аварийно-опасных точек. Современные системы геолокации имеют точность в несколько метров. Очевидно, ГИБДД следует ввести в практику фиксацию спутниковых координат мест ДТП при их оформлении.

Впрочем, в Госавтоиснпекции утверждают, что уже давно любое ДТП регистрируется с привязкой к географическим координатам. Можно взять любую карточку учета ДТП и увидеть в ней именно такое обозначение места. Километровые столбы - это лишь один из ориентиров. Современная цифровизация вообще в скором времени приведет к тому, что километровый столб останется рудиментом доцифровой эпохи.

Причем с картой, на которой указаны все очаги аварийности, можно ознакомится на сайте Госавтоинспекции. Но на этой карте координат не указано. Их надо извлекать из карточки учета ДТП.

В новом КоАП будет больше требований к камерам фиксации нарушений ПДД

Для точного анализа причин аварийности требуется иметь данные не только о ДТП с пострадавшими и погибшими, но и об авариях в которых получили повреждения только автомобили. Ведь, по сути, от легкой аварии до тяжелой - один шаг. Там, где постоянно происходят столкновения без жертв, рано или поздно случится авария в которой кто-нибудь погибнет. Однако, при развитии Европротокола, то есть оформления аварий без ГИБДД, данные о таких авариях никуда не попадают. Они остаются у страховщиков. Однако, такие данные нужны не только ГИБДД, но и владельцам дорог. Ведь именно они по закону о безопасности дорожного движения должны до 1 июля 2021 года разработать планы мероприятия по сокращению очагов аварийности.

Необходима единая цифровая платформа, которая будет обеспечивать в реальном времени агрегацию, обработку и обмен данными о ДТП между всеми структурами, задействованными в сфере организации дорожного движения - ГИБДД, региональные транспортные власти, дорожно-проектные организации, считают в ассоциации. Открытый доступ к деперсонифицированным данным о таких ДТП мог бы существенно помочь созданию качественной аналитики по аварийно-опасным.

#ДТП #дороги