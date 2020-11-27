Новости

Перечислены ключевые признаки инфаркта 01:52
Российские клубы ни разу не выиграли в 16 еврокубковых матчах сезона 01:51
В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях в ряде регионов России 01:43
"Наполи" почтил память Марадоны победой над "Риекой" в Лиге Европы 01:15
Способное достроить "Северный поток-2" судно вышло в море 00:58
В Калининграде на месте убийства мужчины и женщины найден пистолет 00:39
Экс-сотрудник ФСБ получил условный срок по делу о невозврате 9 элитных ковров 00:22
Выявлены случаи выпадения зубов из-за коронавируса 00:03
Первые результаты испытаний вакцины "Спутник V" на пожилых появятся в декабре 26.11.2020
Марадона завещал забальзамировать свое тело 26.11.2020
Адвокат Дагир Хасавов приговорен к 6 годам колонии 26.11.2020
В Москве скончались 77 пациентов с коронавирусом 26.11.2020
AstraZeneca проведет дополнительные испытания вакцины от COVID-19 26.11.2020
В Калининграде найдены тела бывших супругов с огнестрельными ранениями 26.11.2020
Белорусы отправили свои тяжеловесы для участия в ралли "Дакар-2021" 26.11.2020
Директор Росгвардии обсудил с послом ОАЭ в РФ вопросы сотрудничества 26.11.2020
Минобороны сообщило о 4 186 военнослужащих с коронавирусом 26.11.2020
Европарламент принял резолюцию, призывающую к санкциям против Турции 26.11.2020
Движение на ул. 1-я Брестская в Москве временно перекрыли 26.11.2020
СК задержал экс-замдиректора ФСИН Максименко 26.11.2020
Теплоснабжение во Владивостоке полностью восстановлено 26.11.2020
Воробьев назвал ситуацию в здравоохранении региона напряженной 26.11.2020
Путин посетил выставку проектов цифровизации в Сарове 26.11.2020
РЖД добавят в "Сапсаны" спальные купе 26.11.2020
Росстат назвал регионы с самой высокой и самой низкой безработицей 26.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
27.11.2020 01:52
Рубрика: Общество

Перечислены ключевые признаки инфаркта

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как отличить инфаркт от симптомов панической атаки? Об этом рассказали специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании. Материал публикует газета Express.
В России повышают качество лечения инфарктов и инсультов

"Если у человека возникает чувство непреодолимого страха, это может быть признаком и панической атаки, и инфаркта. Среди других симптомов, которые совпадают при этих состояниях - тошнота, одышка и боль в груди. Однако при инфарктах боль в груди отдает в другие части тела: левую руку, шею, челюсть, спину и живот", - цитирует издание РИА Новости.

При панической атаке люди испытывают озноб или приливы, учащенное сердцебиение, дрожь и покалывания в конечностях, ощущение удушья, сухость во рту и звон в ушах. Однако, как отметили в британской службе здравоохранения, хотя паническая атака и кажется пугающей, она не представляет опасности для жизни. А вот при подозрении на инфаркт необходимо без промедления вызвать скорую.

Ранее эксперты объяснили, что от того, какое количество воды ежедневно поступает в организм, напрямую зависит работа сердца и почек. В день необходимо до двух литров жидкости, при условии, что нет специального режима питья по состоянию здоровья - в этом случае необходимо следовать рекомендациям лечащего врача.

Также специалисты напомнили, что самой полезной для сердечно-сосудистой системы является средиземноморская диета, предполагающая употребление овощей, фруктов, цельнозернового хлеба, рыбы, минимального количества мяса.

Общество Здоровье Общество Наука

Главное сегодня

Путин пообещал держать ситуацию в Усолье-Сибирском на личном контроле
Собянин: Иммунитетом к коронавирусу обладает около половины жителей Москвы
В ГИБДД объяснили методику наказания водителей за разговоры по телефону
Госдума отклонила проект о выходном дне 31 декабря
СК задержал экс-замдиректора ФСИН Максименко
Можно ли заранее создать защиту от будущих вирусов
Что и как едят школьники