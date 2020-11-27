Перечислены ключевые признаки инфаркта

Как отличить инфаркт от симптомов панической атаки? Об этом рассказали специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании. Материал публикует газета Express.

"Если у человека возникает чувство непреодолимого страха, это может быть признаком и панической атаки, и инфаркта. Среди других симптомов, которые совпадают при этих состояниях - тошнота, одышка и боль в груди. Однако при инфарктах боль в груди отдает в другие части тела: левую руку, шею, челюсть, спину и живот", - цитирует издание РИА Новости.

При панической атаке люди испытывают озноб или приливы, учащенное сердцебиение, дрожь и покалывания в конечностях, ощущение удушья, сухость во рту и звон в ушах. Однако, как отметили в британской службе здравоохранения, хотя паническая атака и кажется пугающей, она не представляет опасности для жизни. А вот при подозрении на инфаркт необходимо без промедления вызвать скорую.

Ранее эксперты объяснили, что от того, какое количество воды ежедневно поступает в организм, напрямую зависит работа сердца и почек. В день необходимо до двух литров жидкости, при условии, что нет специального режима питья по состоянию здоровья - в этом случае необходимо следовать рекомендациям лечащего врача.

Также специалисты напомнили, что самой полезной для сердечно-сосудистой системы является средиземноморская диета, предполагающая употребление овощей, фруктов, цельнозернового хлеба, рыбы, минимального количества мяса.