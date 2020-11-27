В Калужской области возбудили дело о ДТП с 12 пострадавшими

Калужская полиция возбудила уголовное дело по ДТП с участием большегруза и пассажирского автобуса, в котором пострадали 12 человек. Следствие подозревает водителя грузовика в нарушении правил дорожного движения, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следователей, водитель автомобиля MAN с полуприцепом на перекрестке не уступил дорогу автобусу ПАЗ с пассажирами, следовавшего по маршруту Калуга - Товарково. Авария произошла на автодороге Калуга - Медынь в районе поворота на Товарково.

Большегруз, за рулем которого находился житель Брянской области, ехал со стороны Медыни в направлении Калуги. На перекрестке автобус поворачивал налево на разрешающий сигнал дополнительной секции светофора. MAN не затормозил, произошло столкновение.

В результате травмы получили 12 человек, пять из которых были госпитализированы.

В полиции сообщают также, что оба водителя были трезвы. Если вина водителя грузовика будет доказана в суде, ему грозит до двух лет лишения свободы.