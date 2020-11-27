В четырех торговых центрах Якутска изъяли опасный антисептик

В Якутии из обращения изъято 336 литров антисептика на основе метилового спирта, которым отравились 10 человек. Восемь из них погибли.

Опасный товар был обнаружен не только в районах республики, но и в четырех торговых центрах Якутска. Об этом в пятницу во время слушаний в республиканском парламента заявил врио начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Якутии Алексей Батура.

"По всей республике выявили предпринимателей, которые закупали этот антисептик. Сейчас проводятся мероприятия с целью изъятия этого продукта. На сегодняшний день - 336 литров", - цитирует представителя полиции ТАСС.

Алексей Батура отметил, что мероприятия по выявлению и изъятию с продажи опасной продукции продолжаются.

Напомним, в селе Томтор Таттинского района Якутии девять человек отравились этим антисептиком, использовав его как спиртное. Семь человек погибли. По данным Роспотребнадзора, продукт на 69 процентов состоит из метанола и представляет смертельную опасность даже при случайном вдыхании паров.

Впоследствии еще один человек погиб от употребления этого антисептика в селе Угоян Алданского района.

В Якутии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).