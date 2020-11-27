"Ласточкино гнездо" примет первых посетителей в январе

Замок "Ласточкино гнездо" в крымском поселке Гаспра откроет двери для посетителей в январе будущего года. Памятник архитектуры будет работать в статусе республиканского музея. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Крыма.

Сейчас, по данным ведомства, идет рабочий процесс передачи технической документации после завершения реставрации замка и его сдачи в эксплуатацию. Одновременно сотрудники музея готовят будущие экспозиции, которые разместятся в залах замка и на его смотровой площадке.

Вместе с тем в министерстве отметили, что "Ласточкино гнездо" будет работать на первых порах в том же режиме, что и все другие музейные учреждения полуострова. Это означает, что персонал строго придерживается рекомендаций Роспотребнадзора относительно недопущения распространения COVID-19. Экскурсантов в группах будет не более пяти человек, на входе всем посетителям измерят температуру, а внутри музея можно будет находиться исключительно в масках. Массовых мероприятий на территории замка до окончания пандемии не будет.

Напомним, 25 ноября завершились длившиеся больше года реставрация и капитальный ремонт замка. Специалисты укрепили фундамент и стены памятника архитектуры, восстановили утраченные элементы декора, заменили части деревянных конструкций. В рамках федеральной целевой программы развития Крыма на эти цели государство выделило почти 80 миллионов рублей. Предыдущая реставрация проводилась полвека назад.