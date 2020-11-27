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27.11.2020 11:02
Рубрика: Происшествия

СК проверит причины ДТП с шестью погибшими на Кубани

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

На Кубани следователи проверяют обстоятельства ДТП с участием "Газели" и "КамАЗа", в результате которого погибли шесть местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба управления СКР по Краснодарскому кра..

Фото: Пресс-служба МЧС по Республике Крым
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Напомним, авария произошла в пятницу около 8.30 на пятом километре автодороги Выселки - Кирпильская Выселковского района Кубани.

Следственный отдел по Выселковскому району СКР организовал доследственную проверку по факту оказания услуг ненадлежащего качества, повлекшего гибель.

По предварительным данным, на автодороге в районе хутора Бейсужек 2/й водитель "ГАЗели" при развороте не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю "КамАЗ". В результате пострадали пассажиры и водитель "ГАЗели", пятеро из них от полученных травм скончались на месте. Трое пострадавших были госпитализированы в больницу, но, несмотря на оказанную помощь, одна из пострадавших скончалась в машине скорой помощи. Сейчас в лечебном учреждении находятся водитель и пассажир "ГАЗели".

Как уже сообщала "РГ", на "ГАЗели" перевозили 15 работников, но она не была предназначена для пассажирских перевозок.

На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Следователи устанавливают точное количество пострадавших. В ходе проверки будут назначены судебные медицинские и автотехнические экспертизы. По окончании примут процессуальное решение.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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