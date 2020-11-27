В России подорожали УАЗ и Renault: плюс 10-30 тысяч рублей

Эксперты портала "Цена Авто" проанализировали обновлённые прайс-листы на модельный ряд Renault и УАЗ. Отечественный производитель поднял стоимость "Хантера" во всех комплектациях, "Патриота" и "Пикапа" - только в начальной, а вот Renault переписал цены на все модели.

Все версии УАЗ "Хантер" стали дороже на 10-13 тысяч рублей, цены на модель начинаются от 827 000 рублей. "Патриот" и "Пикап" в стартовой комплектации прибавили по 11 тысяч и стоят теперь минимум 939 000 и 959 000 рублей соответственно.

Последний раз Ульяновский автозавод корректировал стоимость внедорожников в сентябре 2020 года: тогда машины бренда подорожали на 10-20 тысяч рублей.

Модельный ряд Renault подорожал на 1.7-3% в зависимости от модели и комплектации. Минимальная прибавка у Logan и Sandero, выпускающихся на АвтоВАЗе: плюс 15-17 тысяч рублей. Купить седан можно начиная от 675 000 рублей, Sandero - от 685 тысяч.

Больше всего подорожал Renault Kaptur - на 29-30 тысяч рублей, цены на кроссовер стартуют от 1 115 000 рублей. Renault Duster стоит 865 000 рублей (+ 25 000 рублей), Arkana - 1 183 000 рублей (+ 28 тысяч).

Напомним, в ноябре изменилась стоимость почти всех моделей Lada.