АвтоВАЗ поднял цены на Lada в шестой раз за год

Компания АвтоВАЗ с 18 ноября подняла цены на модельный ряд Lada. Повышение цен не коснулось внедорожника Niva. Новые прайс-листы доступны на официальном сайте бренда.

В среднем отечественные автомобили подорожали всего на 1%. Розничные цены на Lada теперь выглядят следующим образом:

Granta Sedan с нынешних 483 900 рублей подорожала до 488 900 рублей, Vesta Sedan с 667 900 до 676 900 рублей, Xray с 653 900 рублей до 660 900 рублей, Largus с 645 900 до 653 900 рублей, Lada 4x4 с 581 900 до 587 900 рублей.

Опрошенные "Российской газетой" дилеры российской марки предполагают, что причиной повышения цен является увеличенный спрос на продукцию компании.

Ранее в пресс-службе АвтоВАЗа отмечали, что основной причиной корректировки цен в 2020 году был рост курса валют. Этот фактор ведёт за собой рост стоимости автокомпонентов и логистических издержек. В среднем каждое повышение составило 1,5%, что ниже, чем у конкурентов.

АвтоВАЗ в 2020 году пересматривал стоимость всех своих моделей в январе, с 1 апреля, в мае, а также с 1 июля и с 1 октября. В 2019 году Lada лишь трижды переписывала ценники.

В октябре 2020 года Lada установила рекорд по продажам. Тогда дилеры реализовали 37 030 автомобилей.