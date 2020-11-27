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27.11.2020 17:10
Рубрика: Легковые авто

В России стартовали продажи нового Land Rover Defender

Текст: Юрий Зубко

Компания Land Rover объявила о старте продаж нового Land Rover Defender в России. Автомобиль доступен в пяти комплектациях: Standard, S, SE, HSE и топовой X.

Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover.
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Сейчас приобрести внедорожник можно только в пятидверной версии. Модификация с трехдверным кузовом появится на нашем рынке в следующем году.

Базовая стоимость автомобиля составляет 4 060 000 рублей. Топовая версия машины обойдется минимум в 6 892 000 рублей.

Внедорожник доступен с дизельными двигателями мощностью 200 л. с. и 249 л. с., с шестицилиндровым бензиновым мотором и мягким гибридом на 400 сил. Коробка - восьмиступенчатый "автомат". Модель оснащается системой полного привода и 2-ступенчатой раздаточной коробкой.

Все автомобили получили пакет зимних опций: подогрев лобового стекла, форсунок омывателя, рулевого колеса, передних сидений, функция стояночного подогрева двигателя и салона с дистанционным управлением со смартфона.

Напомним, премьера нового Land Rover Defender состоялась на автосалоне во Франкфурте в начале сентября 2019 года. Автомобиль создан на новой архитектуре, оснащен передовыми системами безопасности и помощи водителю, а также получил гибридную версию.

#Land Rover