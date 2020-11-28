Диетолог назвала продукты, которые помогут защитить от рака

Защитить организм от возникновения раковых опухолей помогут антиоксиданты. Разрушение клетки начинается с того момента, как в ее оболочке начинает развиваться такая реакция, как окисление, пояснила "РГ" научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, врач-диетолог Наталья Денисова. Она отметила, что перекисное окисление липидов - это основа повреждения любой клетки. Оно может происходить под воздействием ионизирующей радиации, стресса и многих других факторов. Антиоксиданты (или антиокислители), как минимум, тормозят процесс окисления, защищают клетку от такого разрушения, то есть обладают своего рода противоопухолевым действием.

Антиоксиданты, получаемые организмом с пищей, играют основную роль в защите организма от окислительного процесса. Они содержатся в растительных продуктах питания, и их огромное количество. Так, мощными оксидантами являются витамины С, Е, бета-каротин. Например, самое большое содержание витамина Е - в растительном масле, особенно подсолнечном, также много витамина Е в семенах и орехах. Витамин С, кроме известных нам цитрусовых, в большом количестве присутствует в киви, шиповнике, красном перце, черной смородине. Есть он даже в картошке и луке.

Наталья Денисова выделяет такую группу антиоксидантов, как терпены и входящие в эту группу каротиноиды, куда относится ликопин. Его больше всего содержится в томате. При этом ликопина в томатах, подвергшихся переработке (вроде томатного соуса), больше, чем в свежих помидорах. По словам диетолога, потребление ликопина коррелирует с риском возникновения рака предстательной железы. Поэтому для мужчин их потребление наиболее важно. А каротиноиды (предшественник витамина А) содержатся в ярко-оранжевых, красных фруктах и овощах: морковь, томаты, апельсины, сладкий перец и т.д. Для женщин важным фитосоединением, который является профилактикой гормональных опухолей (в частности, таких, как рак груди), являются тиолы. Они содержатся в различных видах капусты.

Также к оксидантам относят полифенолы (встречающиеся в овощах), капсаицин (содержащийся в различных видах стручкового перца), танины (в кофе, чае, какао). Катехины в большом количестве содержатся в зеленом чае, а также во многих плодах и ягодах (яблоки, сливы, абрикосы, смородина, малина и других). А лигнанами богаты плоды лимонника, семена льна и кунжута, а также злаковые (пшеница, рожь, овес, ячмень), семена тыквы, фасоль. Ягоды, фрукты, которые имеют фиолетовую окраску типа черники, черной смородины, вишни, содержат антоцианы - тоже очень мощный антиоксидант антоциан, говорит диетолог.

Например, на завтрак врач советует добавлять к каше несколько ягод черники, ежевики или малины. На обед можно нарезать салат из моркови, помидоров, сладкого перца. Наталья Денисова отмечает, что обработанные овощи бывают не менее и даже более полезными, чем сырые. Например, при квашении капусты в ней увеличивается концентрация витамина С и появляется молочная кислота, которая является пробиотиком. Ее врач советует добавлять в обед: квашеная капуста содержит много клетчатки и может вызывать повышенное газообразование. В полдник можно съесть любой фрукт. А идеальный ужин может состоять из отварного брокколи или, еще лучше, овощного рагу (из различных видов капусты, кабачка, тыквы и других), приготовленного на пару. К ним можно приготовить на пару морскую рыбу, в которой содержится большое количество жирных омега-кислот, полезных для сосудов. Нельзя забывать, что рыба - также источник белка, который усваивается легче, чем белок из мяса. "Все вместе даст нам прекрасный легкий ужин, содержащий большое количество полезных веществ - белка, омега-кислот, витаминов, пищевых волокон и антиоксидантов", - говорит Денисова. Днем приемы пищи можно дополнить различными морсами - например, клюквенным или брусничным, а в течение всего дня диетолог советует пить чай (зеленый и черный).

Наталья Денисова обращает внимание: нельзя употреблять один продукт и тем самым обеспечить себе защиту от образования опухоли. В каждом продукте содержится свой набор антиоксидантов. В цитрусовых - одна группа антиоксидантов, в бобовых - другая. Важен сбалансированный рацион, где присутствует много биологически активных веществ. Такой рацион и может стать профилактикой развития онкологических и многих других заболеваний, заключает врач-диетолог.

"Наукой доказано, что антиоксиданты могут служить профилактикой развития онкозаболеваний. Однако надо понимать, что пища не является лекарством. Как бы нам этого ни хотелось, вылечить с помощью нее онкозаболевание невозможно. Если постоянно есть морковь или капусту, это не гарантирует, что удастся избежать заболевания. Они позволяют снизить риск. Однако есть много других факторов, которые этот риск усиливают. Главные меры профилактики - это своевременная, регулярная диспансеризация и обращение к врачу", - подчеркивает Наталья Денисова.