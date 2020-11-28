Дзюба получил травму в матче против "Арсенала"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба был заменен из-за травмы в матче против тульского "Арсенала".

В субботу в Туле в матче 16-го тура РПЛ "Арсенал" и "Зенит" сыграли вничью - 0:0. В концовке матча из-за повреждения поле покинул нападающий питерского клуба Артем Дзюба. 32-летний футболист покинул поле на 89-й минуте встречи, испытывая проблемы в области паха.

На этот матч Дзюба вышел с капитанской повязкой впервые за последнее время. Тогда после скандала с появившимся в сети пикантным видео у Дзюбы в "Зените" отобрали капитанскую повязку и передали ее Деяну Ловрену. Также Дзюба был исключен из списка игроков, вызванных в сборную России.

Пока "Зенит" не сообщал о том, насколько серьезное повреждение получил Дзюба.