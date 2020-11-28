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28.11.2020 16:08
Рубрика: Спорт

"Зенит" не смог обыграть "Арсенал" в Туле

Текст: Максим Домчев
В стартовом матче 16-го тура чемпионата России по футболу "Арсенал" и "Зенит" в Туле так и не выявили победителя. Матч завершился вничью - 0:0.
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Программу 16-го тура РПЛ открывал матч в Туле, где местный "Арсенал" принимал "Зенит".

В составе гостей в этом матче не смогли выйти на поле хорватский защитник Деян Ловрен и полузащитник Магомед Оздоев. От Ловрена капитанская повязка перешла к Артему Дзюбе, который был лишен капитанства после появления в Сети пикантного видео с его участием.

В составе клуба из Санкт-Петербурга с первых минут вышел молодой защитник Данила Прохин, заменивший Ловрена на позиции центрального защитника. Команды на протяжении всего матча старались атаковать, однако забитых мячей не было. Итог - нулевая ничья.

"Зенит" набрал 32 очка и опередил лидировавший ЦСКА по дополнительным показателям. "Арсенал" с 14-ю очками находится на 13-й позиции в турнирной таблице.

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