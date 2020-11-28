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28.11.2020 19:11
Рубрика: Власть

Константин Косачев: Тегеран идет цивилизованным путем

Текст: Константин Косачев (председатель комитета Совета Федерации по международным делам)
Президент Ирана Хасан Роухани обвинил США и Израиль в том, что они стоят за убийством иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, возглавлявшего центр исследований при Минобороны республики.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

В том, что в Тегеране первым делом укажут на США и Израиль, разумеется, ничего удивительного нет. Однако и американская New York Times со ссылкой на источники в разведслужбах США сообщила о подозрениях разведки, что за убийством иранского физика-ядерщика стоит именно Израиль. Турецкое государственное агентство Anadolu также отметило, что Фахризаде стал пятой жертвой нападений на иранских ученых-ядерщиков с 2010 года, и, по версии агентства, во всех атаках "прослеживалась роль Израиля".

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Кто бы ни стоял за этим убийством, его, безусловно, можно характеризовать как теракт, направленный на дестабилизацию обстановки в регионе, как и на то, чтобы спровоцировать жесткую реакцию Ирана.

Поэтому сейчас, безусловно, многое зависит и от объективности расследования Ираном этого убийства, от его реакции, как и от позиции международного сообщества. Кстати, глава иранского МИД Джавад Зариф уже призвал международное сообщество, "и особенно ЕС", положить конец "позорным двойным стандартам и осудить этот акт государственного террора". И реакция Евросоюза достаточно четкая: ЕС осуждает это убийство, сообщается на сайте внешнеполитической службы ЕС, и считает его "уголовным преступлением, противоречащим принципу защиты прав человека, за который выступает ЕС".

То есть Тегеран идет цивилизованным путем, в отличие от тех, кто организовал это нападение - это к вопросу о перманентных обвинениях в адрес Ирана в "спонсорстве терроризма".

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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При этом американские СМИ со ссылкой на заявление Пентагона сообщают, что авианосец "Нимиц" ВМС США и сопровождающая его ударная группа получили приказ вернуться в зону Персидского залива. Пентагон распорядился о дислокации "Нимица" в Персидском заливе непосредственно перед убийством Мохсена Фахризаде. А Центральное командование ВС США объявило на прошлой неделе о переброске из Германии в Объединённые Арабские Эмираты эскадрильи истребителей F-16 "для сдерживания агрессии и обеспечения безопасности и стабильности". Все эти приготовления свидетельствуют о готовности к масштабным боевым действиям, для которых нужен "спусковой крючок", каким вполне может стать гибель иранского ядерщика. Опасные игры, последствия которых не предсказуемы, но точно негативны. И вина за это не на иранском руководстве.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.

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