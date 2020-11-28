Новая Lada Niva: известно, когда покажут и начнут продавать

Неделю назад появилась информация о том, что на АО "Лада Запад Тольятти" (бывший GM-AvtoVAZ) был собран первый опытный образец обновлённого внедорожника Lada Niva. Теперь в сеть просочились данные о сроках премьеры и начале продаж модели.

"Лада.онлайн" со ссылкой на собственные источники сообщает, что во второй половине декабря АвтоВАЗ анонсирует выход обновлённого внедорожника. В январе 2021 года состоится онлайн-презентация новинки, а на февраль намечен старт продаж рестайлингового варианта Lada Niva.

По ранее полученной информации, Niva получит другие фары, капот, крылья, бамперы и накладки на боковины кузова. Об обновлении технической части внедорожника информации пока нет. Скорее всего, дело ограничится только рестайлингом, и модель будет оснащаться прежним двигателем 1.7 литра мощностью 80 л.с., 5-ступенчатой МКП и полным приводом.