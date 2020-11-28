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Рубрика: Общество

Синоптики назвали регионы европейской части России с самой опасной погодой

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Ряд регионов на территории европейской части России ожидают неблагоприятные погодные явления: сильные осадки, снег, ледяной дождь. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Снег с дождем и температура около нуля задержатся в столице до конца ноября

Он уточнил, что на западе Архангельской области, а также в Вологодской прогнозируются сильный снег, мокрый снег, дожди. Аналогичная ситуация в Ивановской и Ярославской областях, где также ожидается налипание мокрого снега, пишет РИА Новости. "Наиболее неблагоприятная погода в Приволжском федеральном округе: в ближайшие три дня на большей части округа снег, мокрый снег", - предупредил Вильфанд, отметив, что 29 ноября на юге округа пройдет ледяной дождь.

Ученый объяснил, что непогода вызвана столкновением двух воздушных масс: умеренно-теплой и холодной. При этом наблюдается разная температура на разных высотах атмосферы, а теплые слои чередуются с холодными, что и приводит к ледяному дождю.

Ранее сообщалось, что на смену циклону "Таня", который сейчас находится на территории столичного региона, в середине следующей недели придет морозный антициклон "Сибиряк". В Москве и Подмосковье начнется настоящая зима: до -7 градусов днем и до -12 ночью. Таким образом, начало календарной зимы совпадет с приходом метеорологической.

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