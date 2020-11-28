СК возбудил уголовное дело после ДТП с поездом на Кубани

После столкновения легкового автомобиля и товарного поезда в Усть-Лабинске Краснодарского края, где погибли четыре человека, заведено уголовное дело. Как сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, следователи проверят действия бригады локомотива.

- 27 ноября 2020 года, примерно в 21 час 50 минут, на регулируемом железнодорожном переезде перегона станций "Двубратский-Усть-Лабинск", произошло столкновение легкового автомобиля с грузовым поездом сообщением "Невинномысск-Туапсе". По факту столкновения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 263 УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - говорится в официальной информации следственного ведомства.

Как сообщалось ранее, вчера вечером в Усть-Лабинске Lada Priora выехала на железнодорожные пути и столкнулась с грузовым поездом. В сети появилось видео инцидента, из которого можно понять, что семафор на переезде работал исправно.