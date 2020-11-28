Новости

В продолжении "Мандалорца" расширят роль злодея Гидеона 15:02
10-й сезон "Американской истории ужасов" получил рекордный бюджет 14:52
Amazon зарывает фантастический сериал "Пространство" 14:40
Amazon закрыл сериал "Утопия" после первого сезона 14:22
Умер музыкант группы "Дюна" Андрей Апухтин 14:07

СМИ: Квентин Тарантино снимется в продолжении "Джанго"

Новости
    28.11.2020, 15:26
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Сегодня у нас, похоже, опять день аттракциона неслыханной щедрости: новый сериал от дедушки Линча, возвращение Арнольда в "Хищнике", много моффа Гидеона в "Мандалорце" и… возможное камео Квентина Тарантино в сиквеле оригинального "Джанго"!

Фото: kinopoisk.ru
У "Алиты" Кэмерона и Родригеса может появиться сериал-приквел

Как передает The List, 79-летний мега-легенда Франко Неро вновь анонсировал картину Django Lives! и очень жаждет, чтобы Квентин наш Тарантино, яхонтовый, появился там в камео.

При этом стоит напомнить, что сам Неро был в камео в "Джанго освобожденном" Тарантино в 2012-м. И вот теперь хочет "вернуть оказанную услугу".

По словам Неро, как только окончательно станет ясно, что сиквелу дают отмашку, он немедленно обратится с предложением к Квентину. Для которого в картине приготовлена "потрясающая эпизодическая роль кинорежиссера".

Фото: kinopoisk.ru
Появились подробности по первому спин-оффу "Ведьмака"

Артист выразил надежду, что съемки, ранее намечавшиеся на весну-лето 2020-го ("всё уже было подготовлено"), можно будет стартовать в январе 2021 года.

Во всяком случае, одна из продюсеров предприятия сообщает, что вероятность благоприятного исхода велика.

"Джанго освобождённый" (Django Unchained) - очень вольный ремейк вестерна Серджио Корбуччи 1966 года "Джанго", где Неро сыграл титульную роль.

Новости

СМИ: Дэвид Линч снимет сериал для Netflix 14:07
Арнольд Шварценеггер может вернуться в продолжении "Хищника" 13:36
У "Алиты" Кэмерона и Родригеса может появиться сериал-приквел 13:12
Появились подробности по первому спин-оффу "Ведьмака" 27.11.2020
⧣ США
⧣ Италия
Фото: instagram.com/ asiaargento
Умерла соавтор сценария "Суспирии", актриса Дария Николоди 27.11.2020
Дензел Вашингтон возглавил топ-25 величайших актеров XXI века 26.11.2020
Российский фильм ужасов "Спутник" взял главный приз в Италии 09.11.2020
⧣ Квентин Тарантино
Фото: Петр Суздальцев/РГ
Тарантино напишет две книги: приквел своего фильма и нон-фикшн 18.11.2020
Трейлер: мультфильм о Бэтмене в стиле "Убить Билла" с рейтингом "R" 18.11.2020
Умер актер из "Твин Пикс" и "Убить Билла" Кларк Миддлтон 06.10.2020