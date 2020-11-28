СМИ: Квентин Тарантино снимется в продолжении "Джанго"

Сегодня у нас, похоже, опять день аттракциона неслыханной щедрости: новый сериал от дедушки Линча, возвращение Арнольда в "Хищнике", много моффа Гидеона в "Мандалорце" и… возможное камео Квентина Тарантино в сиквеле оригинального "Джанго"!

Как передает The List, 79-летний мега-легенда Франко Неро вновь анонсировал картину Django Lives! и очень жаждет, чтобы Квентин наш Тарантино, яхонтовый, появился там в камео.

При этом стоит напомнить, что сам Неро был в камео в "Джанго освобожденном" Тарантино в 2012-м. И вот теперь хочет "вернуть оказанную услугу".

По словам Неро, как только окончательно станет ясно, что сиквелу дают отмашку, он немедленно обратится с предложением к Квентину. Для которого в картине приготовлена "потрясающая эпизодическая роль кинорежиссера".

Артист выразил надежду, что съемки, ранее намечавшиеся на весну-лето 2020-го ("всё уже было подготовлено"), можно будет стартовать в январе 2021 года.

Во всяком случае, одна из продюсеров предприятия сообщает, что вероятность благоприятного исхода велика.

"Джанго освобождённый" (Django Unchained) - очень вольный ремейк вестерна Серджио Корбуччи 1966 года "Джанго", где Неро сыграл титульную роль.